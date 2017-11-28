WhatsApp перестанет поддерживать миллионы смартфонов

После 31 декабря 2017 года WhatsApp перестанет поддерживать некоторые устаревшие операционные системы, сообщает пресс-служба мессенджера на своем официальном сайте.
"Мы перестанем поддерживать BlackBerry ОС и BlackBerry 10 после 31 декабря 2017 года, Windows Phone 8.0 и старше после 31 декабря 2017 года, Nokia S40 31 декабря 2018 года, Android с версией 2.3.7 и старше после 1 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.
Разработчики пояснили, что вышеупомянутые платформы не обладают возможностями, которые необходимы для развития функций мессенджера.
Как отмечает пресс-служба, в связи с тем, что для данных платформ не планируется обновление функционала, некоторые функции WhatsApp могут перестать работать в любое время.
"Если вы используете одно из этих мобильных устройств, мы рекомендуем обновить вашу ОС на более новую или использовать Android, который работает на ОС 4.0+, iPhone с iOS 7+ или Windows Phone 8.1+, чтобы продолжить использовать WhatsApp. После того, как у вас появится одно из этих устройств, просто установите WhatsApp и подтвердите свой номер телефона на новом устройстве", - говорится на сайте.
"Имейте в виду, что WhatsApp может быть активирован только с одним номером телефона на одном устройстве одновременно. В настоящее время перенос истории чатов с одной платформы на другую невозможен. Тем не менее, мы предоставляем возможность отправки истории чатов по электронной почте", - подчеркнули в компании.
Также в пресс-службе напомнили, что WhatsApp больше не поддерживает такие платформы, как Android версии старше, чем 2.3.3, Windows Phone 7, iPhone 3GS/iOS 6 и Nokia Symbian S60. "На данных телефонах вы не сможете создать новый аккаунт или подтвердить существующий аккаунт", - говорится в сообщении.
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