Как нам удешевить ипотеку? - Кулибаев обратился к Сагинтаеву

Председатель президиума НПП "Атамекен" Тимур Кулибаев предложил премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву пересмотреть направление государственного ипотечного кредитования, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Такое предложение прозвучало в ходе расширенного заседания президиума НПП "Атамекен". Тимур Кулибаев заявил, что для снижения стоимости ипотеки необходимо исключить посредников в программе государственного ипотечного кредитования.



"Бакытжан Абдирович (премьер-министр Бакытжан Сагинтаев - прим. автора), мы были на прошлой неделе в Восточном Казахстане. Даниал Кенжетаевич (аким ВКО Даниал Ахметов - прим. автора) говорит, зачем нам финансировать жилье? Отдайте это банкам второго уровня? Это же простейшая работа, которой могут заниматься банки второго уровня. Давайте, мы хотим поддержать социально уязвимых - лучше их поддержим. Давайте им дадим дешевую ипотеку", - обратился Тимур Кулибаев к главе правительства.



"Кто у нас занимается развитием жилья, "Самрук-Казына"? Разве это его мандат жилье строить? Фонд "Байтерек" - разве это его мандат? Он должен диверсификацией экономики заниматься. У нас он занимается строительством жилья", - дополнил он.



По его словам, таким образом частному бизнесу создаются барьеры в развитии.



"Мы таким образом залезаем на территорию там, где частный бизнес мог бы построить, а это аким говорит. Опытный человек, возглавлял правительство, мы говорим, обязательно вашу позицию донесем, потому что то же самое говорим. Но почему-то нам плохо верят, что это позиция предпринимателей. А мы должны с вами обсуждать, как нам поддержать социально уязвимые слои в приобретении жилья, как нам ипотеку удешевить для этих людей", - считает Тимур Кулибаев.



По его словам, средства, которые направляются в различные жилищные фонды, целесообразнее было бы направлять на субсидирование процентных ставок по ипотеке для их снижения.



"Мы готовы от ассоциации финансистов тоже людей приглашать. Давайте базовый институт возьмем. Министерство нацэкономики. Мы вам поможем, здесь, в этом зале, сидят эксперты, наши люди, которые работают с "Атамекеном". Мы вам серьезно можем помочь", - заключил он.

