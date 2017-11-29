Вторая волна госпитализации детей из-за ультразвука началась в Липецке

Семь восьмиклассников школы №49 в Липецке были госпитализированы с головной болью и головокружением. Причиной стал звук из мобильного приложения, сообщает региональный главк МЧС.
Как пояснили в ведомстве, в школу выехали пять бригад скорой медицинской помощи. В итоге пять девочек и двух мальчиков направили на обследование в токсикологическое отделение детской областной больницы.
24 ноября аналогичный случай произошел в средней школе №35 села Ссёлки в Липецке. Тогда медицинская помощь потребовалась 28 ученикам пятого класса, которые на уроке почувствовали тошноту и головокружение.
Специалисты, в числе прочих, изучают версию воздействия на детей ультразвука из мобильного приложения, которое скачали несколько учеников. По некоторым данным, оно называется «Ультразвук». В пресс-службе регионального МВД заявляли, что один из детей скачал неизвестное мобильное приложение с ультразвуком и включил его во время урока.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.