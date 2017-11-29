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Вторая волна госпитализации детей из-за ультразвука началась в Липецке

Просмотров:153 Опубликовано: Сегодня, 19:09
Вторая волна госпитализации детей из-за ультразвука началась в Липецке
Школа №49 в Липецке Фото: school49lipetsk.ru
Семь восьмиклассников школы №49 в Липецке были госпитализированы с головной болью и головокружением. Причиной стал звук из мобильного приложения, сообщает региональный главк МЧС.

Как пояснили в ведомстве, в школу выехали пять бригад скорой медицинской помощи. В итоге пять девочек и двух мальчиков направили на обследование в токсикологическое отделение детской областной больницы.

24 ноября аналогичный случай произошел в средней школе №35 села Ссёлки в Липецке. Тогда медицинская помощь потребовалась 28 ученикам пятого класса, которые на уроке почувствовали тошноту и головокружение.

Специалисты, в числе прочих, изучают версию воздействия на детей ультразвука из мобильного приложения, которое скачали несколько учеников. По некоторым данным, оно называется «Ультразвук». В пресс-службе регионального МВД заявляли, что один из детей скачал неизвестное мобильное приложение с ультразвуком и включил его во время урока.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 20:47
Испытывают суггесторы в предверии выборов. Детей бы хоть пожалели beat
 
 

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