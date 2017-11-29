Вторая волна госпитализации детей из-за ультразвука началась в Липецке

Семь восьмиклассников школы №49 в Липецке были госпитализированы с головной болью и головокружением. Причиной стал звук из мобильного приложения, сообщает региональный главк МЧС.



Как пояснили в ведомстве, в школу выехали пять бригад скорой медицинской помощи. В итоге пять девочек и двух мальчиков направили на обследование в токсикологическое отделение детской областной больницы.



24 ноября аналогичный случай произошел в средней школе №35 села Ссёлки в Липецке. Тогда медицинская помощь потребовалась 28 ученикам пятого класса, которые на уроке почувствовали тошноту и головокружение.



Специалисты, в числе прочих, изучают версию воздействия на детей ультразвука из мобильного приложения, которое скачали несколько учеников. По некоторым данным, оно называется «Ультразвук». В пресс-службе регионального МВД заявляли, что один из детей скачал неизвестное мобильное приложение с ультразвуком и включил его во время урока.