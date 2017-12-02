Альварес снова захочет "продинамить" Головкина - СМИ о реванше

Мнением о возможном реванше казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса поделился ведущий YouTube-канала Tru School Sports Нельсон Тейлор, передает Today.kz со ссылкой на Sports.kz. Тейлор предположил, что "Канело" может "продинамить" GGG.



""Канело" волшебным образом оказался на первой строке рейтинга WBO, хотя всего месяц назад его вообще не было в рейтинге. Что ж, похоже, что он снова захочет "продинамить" Головкина и попытается устроить себе бой с Билли Джо Сондерсом или Давидом Лемье. GGG же придется драться с другим соперником — например, с Джермаллом Чарло, хотя вряд ли он хочет этого", — говорит Тейлор.



Впрочем, букмекерская контора 1XBET предлагает коэффициенты на реванш "Канело" и GGG: победа Головкина — 1.752, победа Альвареса — 2.13, ничья — 21.



Реванш может состояться 5 мая или в сентябре.



Напомним, поединок Головкина и Альвареса, который прошел 17 сентября, завершился ничьей. Казахстанец и мексиканец боролись за победу на протяжении всех 12 раундов.

