Суперлуние года можно будет наблюдать 3 декабря

Суперлуние года произойдет 3 декабря. В этот день спутник подойдет к Земле на минимальное расстояние и будет выглядеть больше и ярче, передает Today.kz cо ссылкой на "Роскосмос".



Декабрьское полнолуние наступит в 21:49 по времени Астаны.



"Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние за 2017 год – 357 495 километров. Спутник в этот момент выглядит на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея. Суперлуние можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом, при условии ясной безоблачной погоды", - говорится в сообщении.



Явление в первых числах декабря положит начало череде суперлуний. Следующие два январских полнолуния тоже будут считаться необычными.



"Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов бывают довольно редко. Ближайшее редкое Суперлуние ожидает нас в ночь 2 января 2018 года, разница между перигеем и полнолунием составит всего 4,5 часа! Луна подойдет к Земле в 00:56 по московскому времени (03:56 по времени Астаны) очень близко – на 356 565 километров, а в 5:52 по московскому времени произойдет полнолуние. А Суперлуние 31 января 2018 года еще и совпадет с полным лунным затмением", - отметили в московском планетарии.

