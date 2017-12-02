В Европе хотят запретить шаурму

В Европе под угрозой запрета оказалось одно из блюд фастфуда - донер-кебаб - из-за содержания в мясе фосфатов. Об этом сообщается на сайте Европарламента, пишет РИА Новости.
Власти подняли этот вопрос, когда Европейская комиссия предложила узаконить использование фосфатов в баранине, говядине и телятине, которые поступают в магазины. Комитет здравоохранения Европарламента проголосовал против инициативы. Причиной такого решения стали исследования, которые выявили связь между употреблением пищи с фосфатами и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний.
В случае если на ближайшем заседании Европарламента, которое пройдет с 11 по 14 декабря, абсолютное большинство поддержит решение комитета, это автоматически вернет законопроект в Еврокомиссию на доработку и поставит продавцов донер-кебаба с фосфатами вне закона.
Как отмечает газета Metro, фосфаты добавляются в кебаб, чтобы мясо оставалось сочным и приобрело дополнительные вкусовые качества. Также подчеркивается, что это турецкое блюдо особенно распространено в Германии. Местные продавцы кебаба заявляют о "дискриминации донера" и обвиняют власти в намеренном препятствии турецкому бизнесу.
При этом, как уточняет Bild, запрет на фосфаты коснется только тех продавцов кебаба, которые используют замороженное мясо - использование химиката позволяет ему не распадаться на волокна при разморозке.
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