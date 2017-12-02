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Употребление энергетиков провоцирует болезнь Паркинсона - медики

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 17:49
Употребление энергетиков провоцирует болезнь Паркинсона - медики
Фото с сайта nashezdorovie.info
Употребление энергетиков и пестицидов провоцирует болезнь Паркинсона. Такое мнение выразила психотерапевт Жибек Жолдасова, передает Tengrinews.kz.

"Болезнь Паркинсона больше всего провоцируется употреблением энергетиков и пестицидов.
И если болезнь Паркинсона поддается лечению антипаркинсоническими препаратами, то синдром Паркинсона лечить очень трудно, он практически не поддается лечению. Синдром Паркинсона появляется как сопутствующий симптом при артериальной гипертонии, после травм головы и многих других повреждениях головного мозга", - отметила на своей странице в Facebook Жибек Жолдасова.

При этом она привела самые простые способы выявления болезни Паркинсона и паркинсонизма.

"Значительно снижается количество морганий в минуту. В норме мы моргаем около 15 раз в минуту. Реже моргают только младенцы и остальные при сосредоточенности на экране (телевизора, гаджетов и так далее). Второй способ - попросить нарисовать спираль. Если линия зубчатая, то Паркинсон стоит рядом. По спирали можно определять степень болезни - оцениваются ровность, давление на бумагу, зубцы", - объяснила врач.

Употребление энергетиков провоцирует болезнь Паркинсона - медики


Иллюстрация со страницы Жибек Жолдасовой в Facebook.
Источник: Tengrinews.kz
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