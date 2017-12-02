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Масляков останется ведущим КВН после увольнения

Просмотров:80 Опубликовано: Вчера, 23:21
Масляков останется ведущим КВН после увольнения
Александр Масляков. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Александр Масляков останется телеведущим и после его увольнения с поста директора Московского молодежного центра «Планета КВН». Об этом говорится на странице Международного союза КВН во «ВКонтакте».

«Друзья! Не путайте профессию телеведущего и гендиректора ГУП», — отмечается в комментарии к публикации.

2 декабря телеведущий и член жюри КВН Валдис Пельш выразил уверенность, что Масляков останется в эфире. «Это человек, на котором все держится», — сказал он.

Днем ранее в пресс-службе Международного союза КВН объяснили, что Масляков ушел с поста директора «Планеты КВН» по собственному желанию. Процедура увольнения была инициирована им самим в начале 2017 года. Это было сделано в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства.

При этом пресс-служба опровергла информацию организации Transparency International, посчитавшей, что Масляков покинул пост из-за проверок прокуратуры.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 00:09
Этот КВН уже всех достал. Одна пропаганда ведется. Очень жаль, такую программу испортили
 
 

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