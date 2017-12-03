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Глава Apple заявил, что не боится искусственного интеллекта

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 10:38
Глава Apple заявил, что не боится искусственного интеллекта
© Фото Apple Inc.
Глава корпорации Apple Inc Тим Кук заявил, что его беспокоит не искусственный интеллект, а люди, думающие как машины, в то время как новые технологии могут изменить мир к лучшему, пишет РИА Новости.

"Многое было сказано о потенциальных негативных аспектах искусственного интеллекта. Я не беспокоюсь из-за машин, думающих как люди, меня беспокоят люди, думающие как машины. Мы должны работать вместе, чтобы внедрить технологии в человечество", - заявил он, выступая на церемонии открытия четвертой Всемирной конференции по интернету.

Глава Apple выразил уверенность в том, что технологии способны изменить мир к лучшему.
"Технологии могут изменить мир к лучшему, если они внедрены в человечество. Мы считаем, что искусственный интеллект сможет расшить способности человека и помочь сделать прорыв, который преобразует нашу жизнь в образовании, в доступности к медицинскому обслуживанию и в бесчисленном количестве других областей", - сказал он.

Глава Apple добавил, что будущее может быть лучше не из-за технологий как таковых, а благодаря тому, как человечество будет их использовать.

В китайском Учжэне в воскресенье открылась Всемирная конференция по интернету. Она проходит под девизом "Развитие цифровой экономики для открытости и совместного пользования благами - строительство сообщества единой судьбы в киберпространстве".

Ранее миллиардер Илон Маск отмечал, что искусственный интеллект может стать причиной начала третьей мировой войны. "Конкуренция за превосходство в области искусственного интеллекта на национальном уровне, по моему мнению, может стать причиной начала третьей мировой войны", - заявлял бизнесмен в Твиттере.
Источник: Tengrinews.kz
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