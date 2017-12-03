Глава Apple заявил, что не боится искусственного интеллекта

Глава корпорации Apple Inc Тим Кук заявил, что его беспокоит не искусственный интеллект, а люди, думающие как машины, в то время как новые технологии могут изменить мир к лучшему, пишет РИА Новости.
"Многое было сказано о потенциальных негативных аспектах искусственного интеллекта. Я не беспокоюсь из-за машин, думающих как люди, меня беспокоят люди, думающие как машины. Мы должны работать вместе, чтобы внедрить технологии в человечество", - заявил он, выступая на церемонии открытия четвертой Всемирной конференции по интернету.
Глава Apple выразил уверенность в том, что технологии способны изменить мир к лучшему. "Технологии могут изменить мир к лучшему, если они внедрены в человечество. Мы считаем, что искусственный интеллект сможет расшить способности человека и помочь сделать прорыв, который преобразует нашу жизнь в образовании, в доступности к медицинскому обслуживанию и в бесчисленном количестве других областей", - сказал он.
Глава Apple добавил, что будущее может быть лучше не из-за технологий как таковых, а благодаря тому, как человечество будет их использовать.
В китайском Учжэне в воскресенье открылась Всемирная конференция по интернету. Она проходит под девизом "Развитие цифровой экономики для открытости и совместного пользования благами - строительство сообщества единой судьбы в киберпространстве".
Ранее миллиардер Илон Маск отмечал, что искусственный интеллект может стать причиной начала третьей мировой войны. "Конкуренция за превосходство в области искусственного интеллекта на национальном уровне, по моему мнению, может стать причиной начала третьей мировой войны", - заявлял бизнесмен в Твиттере.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.