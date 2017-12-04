Автором чайки на новой купюре 500 тенге является швейцарский фотограф

Швейцарский фотограф Марсель Букхард признал за собой авторство чайки, изображенной на новой купюре 500 тенге, передает Today.kz."Какая честь! Вчера я получил известие о том, что Национальный банк Казахстана создал новую денежную банкноту. На ней можно увидеть чаек. Этот вопрос вызвал небольшой государственный скандал. Почему? Вы можете видеть на следующем рисунке. Исходное изображение можно найти в Википедии. Оно защищено авторским правом и создано мной", - написал в Facebook фотограф."Это определенно моя работа. Я поместил изображение поверх банкноты в фотошопе, в этом нет никаких сомнений. Для меня честь, что это изображение используется на банкноте. Тем не менее, компенсация будет уместной", - ответил фотограф автору статьи на сайте pikabu.Напомним, что вышедшая в оборот купюра номиналом 500 тенге вызвала бурные споры пользователей соцсетей. Многие из них отметили, что чайка, изображенная на купюре, срисована с Википедии. Однако начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального банка РК Александр Терентьев опроверг эту информацию.Кроме того, редакция Factcheck.kz сверила снимки из Википедии, сделанные фотографом Марселем Букхардтом, и казахстанской купюры.