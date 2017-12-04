Лишний вес убивает: ученые рассказали о новых угрозах ожирения

Ученые Бристольского университета выяснили, что лишний вес влияет на уровень смертности в гораздо большей степени, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы на портале EurekAlert, сообщает РИА Новости.



Сотрудники университета проанализировали влияние высокого и низкого индексов массы тела (ИМТ) на организм человека. В исследовании приняли участие 60 тысяч детей и родителей. Ученые провели анализ взаимосвязи между массой тела пациентов, их физическим состоянием и смертностью в семьях.



Совместно с Норвежским университетом естественных и технических наук ученые из Бристоля выяснили, как смертность родителей связана с их массой тела и массой тела их детей. Исследование показало, что избыточный вес увеличивает риск смерти намного значительнее, чем считалось ранее. Предыдущие исследования не могли уловить "чистую" взаимосвязь между ожирением и смертностью. Проблема заключалась в том, что на выводы ученых влияли другие заболевания, перенесенные человеком.



Данный научный труд опирается на тот факт, что ИМТ родителей и детей связаны генетически. При этом на показатели ребенка не влияют болезни родителей. Взяв в расчет ИМТ детей и уровень смертности родителей, сотрудники научных центров смогли выявить прямое воздействие ожирения на риск смерти. Данное исследование опровергает миф о том, что небольшой избыток массы тела не может сильно повлиять на здоровье человека.



"Мы обнаружили, что предыдущие исследования недооценили влияние избыточного веса на смертность, и наши выводы подтверждают нынешние рекомендации по поддержанию ИМТ в пределах от 18,5 до 25", - заявил один из авторов исследования доктор Дэвид Кларк.