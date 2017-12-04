«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 04 Декабря
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 331.22 KZT
  • €1 = 391.4 KZT
  • 1 RUB = 5.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Лишний вес убивает: ученые рассказали о новых угрозах ожирения

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:04
Лишний вес убивает: ученые рассказали о новых угрозах ожирения
Фото с сайта newser.com
Ученые Бристольского университета выяснили, что лишний вес влияет на уровень смертности в гораздо большей степени, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы на портале EurekAlert, сообщает РИА Новости.

Сотрудники университета проанализировали влияние высокого и низкого индексов массы тела (ИМТ) на организм человека. В исследовании приняли участие 60 тысяч детей и родителей. Ученые провели анализ взаимосвязи между массой тела пациентов, их физическим состоянием и смертностью в семьях.

Совместно с Норвежским университетом естественных и технических наук ученые из Бристоля выяснили, как смертность родителей связана с их массой тела и массой тела их детей. Исследование показало, что избыточный вес увеличивает риск смерти намного значительнее, чем считалось ранее. Предыдущие исследования не могли уловить "чистую" взаимосвязь между ожирением и смертностью. Проблема заключалась в том, что на выводы ученых влияли другие заболевания, перенесенные человеком.

Данный научный труд опирается на тот факт, что ИМТ родителей и детей связаны генетически. При этом на показатели ребенка не влияют болезни родителей. Взяв в расчет ИМТ детей и уровень смертности родителей, сотрудники научных центров смогли выявить прямое воздействие ожирения на риск смерти. Данное исследование опровергает миф о том, что небольшой избыток массы тела не может сильно повлиять на здоровье человека.

"Мы обнаружили, что предыдущие исследования недооценили влияние избыточного веса на смертность, и наши выводы подтверждают нынешние рекомендации по поддержанию ИМТ в пределах от 18,5 до 25", - заявил один из авторов исследования доктор Дэвид Кларк.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика