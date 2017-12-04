Убит экс-президент Йемена - СМИ

Подконтрольное повстанцам-хуситам МВД в Сане заявило, что экс-президент Йемена Али Абдалла Салех убит. В партии Салеха подтвердили сообщения о его гибели, сообщает РИА Новости.
"Министерство внутренних дел объявляет о завершении кризиса с предателями с установлением полного контроля над всеми их оплотами… и убийстве лидера предателей и ряда его боевиков", — цитирует издание заявление МВД на телеканале хуситов Al-Masirah.
Вместе с этим в Сети появились фото убитого Салеха. Представители его партии называли сообщения о его гибели слухами, распространяемыми хуситами, однако позже чиновник возглавляемой Салехом партии "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) подтвердил гибель бывшего главы государства, передает телеканал Al-Arabiya.
Как сообщает издание, ранее президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади приказал направить войска к столице Сане, где с прошлой недели продолжается конфликт между недавними союзниками — повстанцами-хуситами и сторонниками Салеха.
Бои начались в среду вокруг крупнейшей в городе мечети, носящей имя экс-президента, и вскоре перекинулись на другие районы города. Как сообщал телеканал Sky News Arabia, к понедельнику жертвами боев стали не мене 245 человек, столкновения продолжаются с использованием танков.
В субботу, после неудачных попыток урегулировать конфликт, партия Салеха "Всеобщий народный конгресс" призвала народ Йемена защитить страну от хуситов. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая в гражданском конфликте воюет на стороне властей Йемена, приветствовала инициативу экс-президента начать борьбу с повстанцами.
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