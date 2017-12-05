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США присвоили себе заслуги в освобождении Сирии после заявления России

Просмотров:391 Опубликовано: Сегодня, 07:06
США присвоили себе заслуги в освобождении Сирии после заявления России
Фото: Joshua Roberts / Reuters
Скорое освобождение территории Сирии к востоку от Евфрата от террористов Пентагон считает по большей части своей заслугой, а не заслугой России. Об этом РИА Новости заявил представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон.

«Сирийский режим и Россия не продемонстрировали серьезный подход или обязательства по разгрому «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ). Они осуществили лишь небольшую часть операций, и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров», — сказал он.

По его словам, коалиция во главе с США продолжит действия в Сирии в поддержку местных сил, чтобы завершить разгром террористов и стабилизировать обстановку. «Это позволит сирийским беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться в свои дома», — пояснил Пэхон.

Ранее в Минобороны заявили, что в Сирии прошло первое собрание делегатов Комитета по управлению восточным территориями Евфрата, на которое пригласили представителя российской группировки войск. На собрании было заявлено, что курдские формирования готовы обеспечить безопасность российских военных на восточном берегу Евфрата в Сирии. Представитель России объявил, что в ближайшие дни эта территория будет освобождена от экстремистов.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 5 )

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RED SUN (Посетители) Сегодня, 09:17
США присвоили себе заслуги в освобождении Сирии после заявления России

Судя по тому, что осталось от городов и от всей инфраструктуры, освобождать там почти и нечего, если только тысячи километров голой пустыни, гор и того, что осталось от Дамаска. Меня больше интересует, кто же возьмется финансировать восстановление целой страны, так как у США и РФ с финансами то в последнее время туго.
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 08:29
В наше время не знаешь уже кому верить и этим веришь и тем веришь. И те и эти врут. Так что как то так
 
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  • кукла
  • leo529
 Ян (Посетители) Сегодня, 08:17
Петуху утром главное заорать,а там пусть хоть не рассветает. podmig

В кибер войне,нет границ и правил.
 
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 дорожник (Посетители) Сегодня, 07:42
Так было всегда

Жить нужно непременно хорошо
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 07:28
Дык, кто бы сомневался crazy
 
 

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