США присвоили себе заслуги в освобождении Сирии после заявления России

Скорое освобождение территории Сирии к востоку от Евфрата от террористов Пентагон считает по большей части своей заслугой, а не заслугой России. Об этом РИА Новости заявил представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон.



«Сирийский режим и Россия не продемонстрировали серьезный подход или обязательства по разгрому «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ). Они осуществили лишь небольшую часть операций, и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров», — сказал он.



По его словам, коалиция во главе с США продолжит действия в Сирии в поддержку местных сил, чтобы завершить разгром террористов и стабилизировать обстановку. «Это позволит сирийским беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться в свои дома», — пояснил Пэхон.



Ранее в Минобороны заявили, что в Сирии прошло первое собрание делегатов Комитета по управлению восточным территориями Евфрата, на которое пригласили представителя российской группировки войск. На собрании было заявлено, что курдские формирования готовы обеспечить безопасность российских военных на восточном берегу Евфрата в Сирии. Представитель России объявил, что в ближайшие дни эта территория будет освобождена от экстремистов.