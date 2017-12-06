Ученые нашли "увеличенную копию" Земли

В 111 световых годах от Земли обнаружена экзопланета, параметры которой не исключают наличие на ней жидкой воды, сообщает "Российская Газета".



Новые исследования с использованием данных, собранных Европейской южной обсерваторией (ESO), показали, что малоизвестная экзопланета, вращающаяся вокруг Красного карлика K2-18, вполне может быть увеличенной версией Земли.



Всего ученые обнаружили вокруг звезды две планеты. Они находятся на расстоянии 111 световых лет от Земли в созвездии Льва. Одна из них была обнаружена в 2015 году и получила обозначение K2-18b. Однако только сейчас ученые приступили к ее изучению. Она расположена в обитаемой зоне родительской звезды. Это означает, что на ее поверхности может существовать жидкая вода. Вторая планета - K2-18c находится гораздо ближе к своей родительской звезде за пределами обитаемой зоны и не является потенциально обитаемым миром.



Команда исследователей смогла определить, что K2-18b - это либо в основном скалистая планета с небольшой газовой атмосферой - как Земля, но гораздо крупнее, либо это в основном водная планета с толстым слоем льда на поверхности.



"С текущими данными мы не можем различить эти две возможности. Но с космическим телескопом Джеймса Вебба (JWST) мы сможем исследовать атмосферу и посмотреть, имеет ли она обширную атмосферу, или это планета, покрытая водой", - отметил участник исследования Райан Клутье.



Напомним, ранее ученые обнаружили недалеко от Земли планету, которая в будущем может стать новым домом для Homo Sapiens.