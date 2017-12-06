Назван человек года по версии Time

Активисты объединения The Silence Breakers («Нарушители тишины»), ставшие авторами глобального флешмоба #metoo против сексуального насилия, победили в номинации «Человек года» по версии журнала Time. Об этом было объявлено в утреннем эфире программы Today.



На декабрьской обложке появятся актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт и бывший инженер компании Uber Сьюзан Фаулер. Они приняли активное участие в организации флешмоба и способствовали его мировому распространению после того, как были опубликованы результаты расследования о многочисленных домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна.



Редакция журнала уточнила, что за движением стоят сотни других людей, благодаря которым впервые за несколько десятков лет ситуация с насилием в киноиндустрии стала обсуждаемой.



Откровения как обычных людей, так и знаменитостей, которые они публиковали под хештегом #metoo, стали причиной ухода из индустрии для многих известных людей, которые злоупотребляли своим положением. Позднее о насилии заговорили и в других сферах: политике, журналистике и других.



По данным издания, хештег стал популярным по крайней мере в 85 странах по всему миру.



Накануне Time рассказал о человеке года по версии читателей — им стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд.