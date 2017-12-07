Криптооптимисты ждут роста Bitcoin до 25 000 долларов

Криптовалюта Bitcoin торгуется выше отметки 15 тысяч долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По состоянию на 19.05 по времени Астаны, по данным сайта Coinmarketcap, криптовалюта стоила 15 310 долларов.



Капитализация составила свыше 256 миллиардов долларов. Тем временем на гонконгской бирже Bitfinex курс криптовалюты Bitcoin сегодня поднимался до 14 651 доллара (сейчас он откатился к 14 200 долларов). Наибольший рост наблюдается на корейских биржах (отмечается спрос со стороны корейских инвесторов) - на площадке YoBit Bitcoin приближался к уровню 16 000 долларов.



"Сейчас мы наблюдаем фазу ускорения роста курса Bitcoin - с конца ноября он дорожает на 1 000 долларов за неделю, а путь от 13 000 до 15 000 долларов он прошел за день. Драйвером роста является ожидание запуска торгов фьючерсами на Bitcoin на американских биржах: 10 декабря на CBOE, 18 декабря на CME, в следующем году на NASDAQ. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) разрешила торги этим инструментом, что говорит о смягчении позиции к Bitcoin со стороны американских регуляторов. Это обеспечивает дополнительный приток средств инвесторов и фондов в Bitcoin", - пояснил старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.



Он также отметил, что криптооптимисты рассчитывают, что в следующем году курс Bitcoin поднимется до 25 000 долларов. В свою очередь, криптоскептики предрекают, что текущее ускорение роста - это признак скорого обвала.

