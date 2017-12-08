До банкротства России осталось 24 дня - прогноз

В свое время американский финансист и миллиардер Джордж Сорос заявил, что в 2017 году "режим Путина столкнется с банкротством" по причине необходимости выплатить значительную часть своего внешнего валютного долга и негативного влияния санкций. Точной даты банкротства России олигарх не указал, поэтому автор блога Crimson Alter Иван Данилов в своем материале для РИА Новости отмечает, что у прогноза Сороса "есть еще 24 дня".



Прогноз Сороса, опубликованный в британской газете The Guardian в 2016 году, тогда вызвал большой резонанс в российских и иностранных СМИ. В статье говорилось, что Россия стоит на пороге неминуемой экономической катастрофы.



Данилов считает, что финансист, оценивая перспективы России, допустил сразу три ошибки. Во-первых, Сорос недооценил российскую армию. "В его анализе не просматривалась даже мизерная вероятность того, что Россия не только не "застрянет" в Сирии, но и сможет успешно завершить разгром сирийских союзников Сороса в рекордно короткие сроки. В результате успеха российской военной интервенции сирийский кризис превратился для Москвы из проблемы в источник дополнительных доходов. Без очевидных побед в Сирии было бы невозможно убедить страны ОПЕК в том, что с Кремлем стоит сотрудничать даже в том случае, когда Белый дом сильно против... Нужно помнить, что основная причина нынешнего роста цен на нефть - это не столько результат дипломатической работы, сколько результат правильного и эффективного применения силы в сирийском конфликте", - пишет автор.



Во-вторых, Сорос недооценил российскую экономику и управленческую элиту. Россия не "самоизолировалась" от мирового финансового рынка, золотовалютные резервы страны выросли, а российские облигации пользуются высоким спросом иностранных инвесторов. "Достаточно упомянуть строительство нового завода "Мерседес" в Подмосковье и желание "Фольксвагена" купить долю в концерне ГАЗ, чтобы наглядно показать: европейский бизнес верит в перспективы экономики России и ожидает ее роста, а не коллапса", - говорится в статье.



Третья ошибка Сороса, по словам Данилова, является самой важной, так как в ней "отражается сама суть непонимания коллективным Западом загадочной русской души". Американский финансист предрекал, что Путин потеряет популярность из-за санкций и падения цен на нефть. Но это предсказание не сбылось.



"Негласный общественный договор, который действительно заключен между народом Российской Федерации и президентом, конечно, предполагает определенные экономические параметры, но они не являются его главной составляющей. Основополагающей же является обязанность руководства страны защищать национальные интересы и достоинство России от внешних угроз и посягательств", - уверен блогер.



"Говорят, история учит тому, что она ничему не учит, а народы снова и снова повторяют старые ошибки. Рейтинг Владимира Путина намекает на то, что у этого правила есть по крайней мере одно исключение, и за последние десятилетия российское общество пришло к выводу о том, что народ, продающий свое достоинство за хамон, неизбежно остается и без хамона, и без достоинства", - подытожил Данилов.

