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До банкротства России осталось 24 дня - прогноз

Просмотров:489 Опубликовано: Сегодня, 07:27
До банкротства России осталось 24 дня - прогноз
@The Duran
В свое время американский финансист и миллиардер Джордж Сорос заявил, что в 2017 году "режим Путина столкнется с банкротством" по причине необходимости выплатить значительную часть своего внешнего валютного долга и негативного влияния санкций. Точной даты банкротства России олигарх не указал, поэтому автор блога Crimson Alter Иван Данилов в своем материале для РИА Новости отмечает, что у прогноза Сороса "есть еще 24 дня".

Прогноз Сороса, опубликованный в британской газете The Guardian в 2016 году, тогда вызвал большой резонанс в российских и иностранных СМИ. В статье говорилось, что Россия стоит на пороге неминуемой экономической катастрофы.

Данилов считает, что финансист, оценивая перспективы России, допустил сразу три ошибки. Во-первых, Сорос недооценил российскую армию. "В его анализе не просматривалась даже мизерная вероятность того, что Россия не только не "застрянет" в Сирии, но и сможет успешно завершить разгром сирийских союзников Сороса в рекордно короткие сроки. В результате успеха российской военной интервенции сирийский кризис превратился для Москвы из проблемы в источник дополнительных доходов. Без очевидных побед в Сирии было бы невозможно убедить страны ОПЕК в том, что с Кремлем стоит сотрудничать даже в том случае, когда Белый дом сильно против... Нужно помнить, что основная причина нынешнего роста цен на нефть - это не столько результат дипломатической работы, сколько результат правильного и эффективного применения силы в сирийском конфликте", - пишет автор.

Во-вторых, Сорос недооценил российскую экономику и управленческую элиту. Россия не "самоизолировалась" от мирового финансового рынка, золотовалютные резервы страны выросли, а российские облигации пользуются высоким спросом иностранных инвесторов. "Достаточно упомянуть строительство нового завода "Мерседес" в Подмосковье и желание "Фольксвагена" купить долю в концерне ГАЗ, чтобы наглядно показать: европейский бизнес верит в перспективы экономики России и ожидает ее роста, а не коллапса", - говорится в статье.

Третья ошибка Сороса, по словам Данилова, является самой важной, так как в ней "отражается сама суть непонимания коллективным Западом загадочной русской души". Американский финансист предрекал, что Путин потеряет популярность из-за санкций и падения цен на нефть. Но это предсказание не сбылось.

"Негласный общественный договор, который действительно заключен между народом Российской Федерации и президентом, конечно, предполагает определенные экономические параметры, но они не являются его главной составляющей. Основополагающей же является обязанность руководства страны защищать национальные интересы и достоинство России от внешних угроз и посягательств", - уверен блогер.

"Говорят, история учит тому, что она ничему не учит, а народы снова и снова повторяют старые ошибки. Рейтинг Владимира Путина намекает на то, что у этого правила есть по крайней мере одно исключение, и за последние десятилетия российское общество пришло к выводу о том, что народ, продающий свое достоинство за хамон, неизбежно остается и без хамона, и без достоинства", - подытожил Данилов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • RED SUN
 keyzet (Посетители) Сегодня, 10:28
В принципе, учитывая то, что большую часть доходов российское руководство вкладывает не в развитие страны, а в долларовые депозиты в США, я Соросу склонен верить.
 
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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 10:24
додж ссурэс, явная абшыбка в названии страны...
 
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  • Casper
 Швейк (Посетители) Сегодня, 09:37
Аккурат к НГ, товарищи. Короче, оттопыримся на новогодние каникулы как в последний раз. Гуляй, рванина! tost
 
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RED SUN (Посетители) Сегодня, 09:34
Как бы не была сильна Россия в военном плане, но тягаться одной со всем миром в сфере экономики ей не под силу. Могучий СССР развалил не военный конфликт с кем либо, а лопнувшая экономика, вот она, слабая место любой страны, империи и т.д.
 
-1
  • ЁмоЁ
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 09:09
На данный момент, Россия в таком положении. Экономика, военная сила, политика, демография - все сферы, кроме пропаганды идущие по СМИ, ухудшаются. Кроме надежды, на то, что экономика поднимится, ничего нет.
 
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Vladimir_aktau (Посетители) Сегодня, 08:50
Уже правительство России начали раскупать долларовые банкноты у населения.
Думаю, из за этого могут и у нас подорожать доллары.
 
 

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