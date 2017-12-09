Количество дающих взятки казахстанцев снизилось на треть – анализ

Число казахстанцев, которые дают взятки, сократилось на треть, передает корреспондент Today.kz. Член специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии Казахстана на 2015-2025 годы Марат Шибутов сообщил на форуме в Караганде, что проводимая в стране работа по противодействию коррупции дает положительные результаты.
"На треть сократилось число граждан, дающих взятки. Всего несколько лет назад ситуация была удручающая. Граждане не хотят становиться частью коррупционных схем, у них появилась гражданская позиция, чувство патриотизма и понимание того, что давать взятки плохо", - сказал Марат Шибутов.
9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Конвенцию ООН против коррупции подписали 172 государства, в том числе Казахстан, в 2001 году в Мексике на всемирной конференции. Зародилась эта дата по инициативе Организации Объединенных Наций.
Форум областного масштаба организован департаментом Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Карагандинской области.
"Коррупция – это не просто, когда чиновник взял из бюджета деньги и купил себе автомобиль. Побочный эффект от этого хищения бюджетных денег – детская площадка, которая не появится в вашем дворе, это разбитые дороги, это закуп некачественных лекарств", - сказал Марат Шибутов.
По словам руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Жандоса Сарсенова, за последние два месяца сотрудники ведомства раздали более 800 тысяч флаеров. Порядка 413 тысячам абонентов в Карагандинской области вручают программы антикоррупционного содержания вместе с квитанциями об оплате коммунальных услуг. По области размещено 120 баннеров, посвященных тематике борьбы с коррупцией.
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