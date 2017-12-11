24 судей планируют освободить от должности в Казахстане

На заседании Высшего судебного совета РК рассмотрено представление председателя Верховного суда РК об освобождении от должности 24 судей, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Рассмотрены представления председателя Верховного суда о назначении на должности председателей судебных коллегий по гражданским делам Алматинского городского суда и Северо-Казахстанского областного суда и об освобождении от должности 24 судей республики. Одному судье, достигшему пенсионного возраста, дано согласие на продление председателем Верховного суда срока пребывания в должности", - говорится в сообщении Аппарата Высшего судебного совета Республики Казахстан.



Кроме того, сообщается, что рассмотрены две жалобы на решение Судебного жюри, которые признаны обоснованными.

