Опубликовано заявление российских спортсменов об участии в Играх-2018

Российские спортсмены составили коллективное заявление, в котором объяснили свою позицию по поводу участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Текст опубликован на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).
«У каждого спортсмена есть мечта. Ради нее он ежедневно тренируется с ранних лет, отдает все свое время и силы. Эта мечта называется Олимпийские игры. Нет ничего более эмоционального и значимого, чем подняться на верхнюю ступень пьедестала, услышать гимн своей страны и увидеть, как в честь твоей победы поднимается национальный флаг», — говорится в заявлении.
По словам спортсменов, олимпийская медаль принадлежит не лично атлету, а всему народу его страны. «Сегодня мы выражаем свою готовность принять участие в Олимпийских играх, невзирая на то, что априори поставлены в неравные условия со своими коллегами из других стран (...) Мы хотим выступить за свою родину, за своих родных и близких, за своих преданных болельщиков, за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остается одной из величайших в мире», — сказано в тексте.
Спортсмены обещают, что каждую победу посвятят России, которую с гордостью будут представлять. «Мы играем чисто, мы играем по правилам, мы стремимся побеждать в честной борьбе. Ради этого мы готовы отправиться на Олимпийские игры и доказать, что российские спортсмены сильны своим талантом, мастерством, волей и духом, а вовсе не тем, в чем нас пытаются обвинить», — заявили они.
5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Они получат возможность соревноваться под нейтральным флагом.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут 9-25 февраля 2018 года.
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