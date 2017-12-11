Создатели «Симпсонов» разозлили сеть ответом про соску Мэгги

Создатели мультсериала «Симпсоны» объяснили, почему Мэгги — младшая дочь в семье главных героев — так и не повзрослела на протяжении 29 сезонов. Они ответили на вопрос радиоведущего Брайана Финка в Twitter.
«Эмм, я запутался. Посмотрел "Симпсонов" впервые за долгое время. Как так вышло, что Мэгги — все еще младенец с соской? Разве она не должна уже быть в колледже?» — написал Финк. Авторы мультфильма ответили ему в комментариях: «Это магия "Симпсонов"».
Подобное объяснение не удовлетворило Финка. «Но это не отвечает на мой вопрос!!!» — разозлился он. «Это не магия, это просто лень сценаристов», — отметил другой пользователь.
Юзер @karlbooton напомнил, как в эпизоде под названием «Обратная сторона смеха», где персонажи мультсериала были участниками ток-шоу, Лиза Симпсон говорила, что ей приходится принимать специальные таблетки, чтобы не взрослеть.
Вопрос Финка натолкнул пользователей Twitter на размышления о времени. «Когда шоу началось, я был ровесником Барта, а сейчас я чуть ли не старше Гомера», — сказал @Popetherev28.
«Симпсоны» вышли на экраны 17 декабря 1989 года. В настоящий момент отснято 29 сезонов, сериал был продлен на 30-й.
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