Создатели «Симпсонов» разозлили сеть ответом про соску Мэгги

Создатели мультсериала «Симпсоны» объяснили, почему Мэгги — младшая дочь в семье главных героев — так и не повзрослела на протяжении 29 сезонов. Они ответили на вопрос радиоведущего Брайана Финка в Twitter.



«Эмм, я запутался. Посмотрел "Симпсонов" впервые за долгое время. Как так вышло, что Мэгги — все еще младенец с соской? Разве она не должна уже быть в колледже?» — написал Финк. Авторы мультфильма ответили ему в комментариях: «Это магия "Симпсонов"».



Подобное объяснение не удовлетворило Финка. «Но это не отвечает на мой вопрос!!!» — разозлился он. «Это не магия, это просто лень сценаристов», — отметил другой пользователь.



Юзер @karlbooton напомнил, как в эпизоде под названием «Обратная сторона смеха», где персонажи мультсериала были участниками ток-шоу, Лиза Симпсон говорила, что ей приходится принимать специальные таблетки, чтобы не взрослеть.



Вопрос Финка натолкнул пользователей Twitter на размышления о времени. «Когда шоу началось, я был ровесником Барта, а сейчас я чуть ли не старше Гомера», — сказал @Popetherev28.



«Симпсоны» вышли на экраны 17 декабря 1989 года. В настоящий момент отснято 29 сезонов, сериал был продлен на 30-й.