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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Трамп распорядился полететь на Луну

Просмотров:240 Опубликовано: Сегодня, 06:48
Трамп распорядился полететь на Луну
Фото: Carlo Allegri / REUTERS
Президент США Дональд Трамп подписал директиву о политике в сфере космоса, предусматривающую отправку человека на Луну и Марс. Об этом сообщается на сайте Национального аэрокосмического агентства NASA.

Данным постановлением NASA должно возглавить инновационную и устойчивую программу исследований с коммерческими и международными партнерами, чтобы обеспечить человеческую экспансию через Солнечную систему и вернуть на Землю новые знания и возможности. Президент заявил, что «это первый шаг в возвращении американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года. На этот раз мы не только поставим наш флаг и оставим наши следы — мы создадим основу для возможной миссии на Марс и, возможно, когда-нибудь, ко многим другим мирам».

На цеременю подписания в Белый дом доставили камень с поверхности спутника Земли в качестве напоминания об американских успехах. Данный образец был взят миссией «Аполлона-17» — шестой и последней высадкой людей на Луну, состоявшейся 11 декабря 1972 года. Астронавты провели на поверхности Луны около трех суток, из которых 22 часа — вне корабля.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 09:32
Удивляет и радует что на этом земном шарике есть страны которые хотят и могут развивать космическую отрасль. Надеюсь застану время когда человечество ступит ногами на Марс и спутники Юпитера, Сатурна.
 
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  • tolk
  • leo529
  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 07:11
Даже Жириновский не придумал бы более идиотского шоу crazy
 
 

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