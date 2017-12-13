Власти прояснили судьбу урны с прахом Хворостовского

Капсула с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского находится в одном из медицинских учреждений Красноярска. Об этом в среду, 13 декабря, заявила радиостанции «Говорит Москва» глава пресс-службы правительства края Елена Уляшева, опровергая сообщения о пропаже урны.
«Странно, что такая информация появляется (...). Она [урна] не предана публичному доступу именно по настоянию родственников. Они хотят дождаться официального решения о том, как будет увековечена память Дмитрия Хворостовского», — объяснила Уляшева.
По словам главы пресс-службы, пока окончательное решение о месте хранения праха певца не принято. Уляшева подчеркнула, что близкие Хворостовского не хотят делать из этого публичное событие. «У них другое настроение. Как мы можем идти против воли родственников?», — сказала она.
Ранее в среду портал Ngs.24 сообщил, что красноярские чиновники уходят от ответов на вопросы журналистов о местонахождении урны с прахом оперного певца.
Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет в Лондоне 22 ноября. Он два с половиной года боролся с раком мозга. Согласно последней воле исполнителя, его прах разделили на две части — одну урну захоронили в Москве 28 ноября, вторую на следующий день отвезли в его родной Красноярск.
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