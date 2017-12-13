«Лада» в формате .pdf
 
Среда, 13 Декабря
+2...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 334.85 KZT
  • €1 = 394.29 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Бывшую участницу «Дома-2» нашли мертвой в Подмосковье

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:33
Бывшую участницу «Дома-2» нашли мертвой в Подмосковье
Мария Политова Фото: @maria_politova
Бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Марию Политову нашли мертвой в Щелковском районе Подмосковья. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает Telegram-канал Hue.

По предварительным данным, девушка скончалась от отравления таблетками. Другие подробности пока не уточняются.

Агентство «Москва» добавляет, что погибшая пыталась покончить с собой не менее шести раз. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте работают следователи.

Политова пропала 4 декабря. Об этом рассказал в Facebook ее друг, журналист Артем Шануров. По его словам, девушка оставила телефон дома. Друзья пропавшей обратились в полицию и призвали на помощь поисковый отряд «Лиза Алерт».

Позже СМИ передавали, что Политова нашлась в мурманской колонии, но на ее странице в Facebook не подтвердили эту информацию.

По информации сайта «Штуки-Дрюки», Политова появлялась в «Доме-2» трижды — 2006-м, 2007-м и 2010-м годах. Каждый раз она проводила на проекте не больше четырех месяцев.
Источник: Lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика