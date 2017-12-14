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Гендиректор "АМТ" обратился с важным заявлением к бастующим шахтерам

Просмотров:676 Опубликовано: Сегодня, 07:08
Гендиректор "АМТ" обратился с важным заявлением к бастующим шахтерам
nv.kz
Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Парамжит Калон призвал шахтеров сесть за стол переговоров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"13 декабря в 20.30 на шахте "Тентекская" под председательством акима Карагандинской области Ерлана Кошанова состоялась встреча членов инициативных групп с руководством АО "АрселорМиттал СНГ" в лице Парамжита Калона. Во встрече также приняли участие первый заместитель министра инвестиций и развития РК Алик Айдарбаев, заместитель председателя комитета по труду Министерства труда РК Толеген Оспанкулов и прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев", - сообщили в пресс-службе компании "АрселорМиттал Темиртау".

На встрече аким области Ерлан Кошанов сообщил, что более 600 шахтеров, отказавшихся покидать свои рабочие места, остаются под землей. Глава региона особо отметил, что с целью решения трудового спора состоялся телефонный разговор между премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым и главным акционером ArcelorMittal Лакшми Митталом. После этого собственником компании были даны распоряжения генеральному директору предприятия Парамжиту Калону.

Гендиректор "АМТ" обратился с важным заявлением к бастующим шахтерам

Парамжит Калон. © РБК-Украина


В ходе встречи с членами инициативных групп руководитель АО "АрселорМиттал Темиртау" высказал мнение о том, что сотрудникам и руководству компании нужен был диалог перед принятием крайних мер.

"Собравшимся Парамжит Калон озвучил условия компании - АО "АрселорМиттал Темиртау" готово незамедлительно приступить к переговорам с представителями горняков, но при условии, что все шахтеры поднимутся на поверхность в ближайшее время. При выполнении этого условия работодатель гарантирует отсутствие каких-либо наказаний. Прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев дал правовую оценку происходящим событиям", - добавили в пресс-службе компании.

В Сети между тем появилось фото документа с подписью гендиректора "АрселорМиттал Темиртау", в котором говорится, что остановка шахты и несанкционированное нахождение под землей - это не решение проблемы.

"Сегодня компания приступила к закупке угля у внешних поставщиков, как в Казахстане, так и в ближнем зарубежье. Затягивание ситуации может сделать это процесс необратимым... Призываю вас выработать взаимно приемлемое решение в ближайшее время", - говорится в тексте обращения. Подлинность документа подтвердили в пресс-службе АМТ.

Гендиректор "АМТ" обратился с важным заявлением к бастующим шахтерам


Инициативные группы после этой встречи отправились в шахты, где проведут переговоры с шахтерами, остающимися под землей.

Напомним, 11 декабря горняки четырех шахт "АрселорМиттал Темиртау" после смены не поднялись на поверхность. Позже появилась информация, что к ним присоединились еще четыре шахты. По информации, публикуемой в социальных сетях родственниками бастующих, требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда.

13 декабря появилась информация, что несколько горняков поднялись из шахт из-за плохого самочувствия. Также известно, что аким Карагандинской области Ерлан Кошанов лично спускался в шахты и провел переговоры с бастующими. После переговоров на поверхность поднялись более 150 человек. Слухи о задержаниях в Шахтинском регионе опровергли в МВД. В министерстве заявили, что никаких задержаний шахтеров не было и военных действий не проводилось. Однако опасающиеся за свою свободу шахтеры все же высказались и попросили не привлекать их к уголовной ответственности.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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RED SUN (Посетители) Сегодня, 11:28
Какого черта индусы владеют 8-ю шахтами в нашей стране?! Хотя страна не наша, она принадлежит...
 
-1
  • Бендэр
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • Vladimir_aktau
 Мустафа (Посетители) Сегодня, 08:19
АО "АрселорМиттал Темиртау" готово незамедлительно приступить к переговорам с представителями горняков

Только чтобы приступить к переговорам с рабочими шахтерами они думали трое суток! stena
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Mestnyi
  • бася
  • Vladimir_aktau
 Швейк (Посетители) Сегодня, 07:52
КапитализЪма - она такая! Пока хозяина за текстулы клещами на прищемишь, он хрен почешется о своих рабах-наемниках побеспокоиться. А то скорее наоборот - все норовит их ободрать как липку beat
 
 

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