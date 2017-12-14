Гендиректор "АМТ" обратился с важным заявлением к бастующим шахтерам

Парамжит Калон. © РБК-Украина



Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Парамжит Калон призвал шахтеров сесть за стол переговоров, передает корреспондент Tengrinews.kz."13 декабря в 20.30 на шахте "Тентекская" под председательством акима Карагандинской области Ерлана Кошанова состоялась встреча членов инициативных групп с руководством АО "АрселорМиттал СНГ" в лице Парамжита Калона. Во встрече также приняли участие первый заместитель министра инвестиций и развития РК Алик Айдарбаев, заместитель председателя комитета по труду Министерства труда РК Толеген Оспанкулов и прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев", - сообщили в пресс-службе компании "АрселорМиттал Темиртау".На встрече аким области Ерлан Кошанов сообщил, что более 600 шахтеров, отказавшихся покидать свои рабочие места, остаются под землей. Глава региона особо отметил, что с целью решения трудового спора состоялся телефонный разговор между премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым и главным акционером ArcelorMittal Лакшми Митталом. После этого собственником компании были даны распоряжения генеральному директору предприятия Парамжиту Калону.В ходе встречи с членами инициативных групп руководитель АО "АрселорМиттал Темиртау" высказал мнение о том, что сотрудникам и руководству компании нужен был диалог перед принятием крайних мер."Собравшимся Парамжит Калон озвучил условия компании - АО "АрселорМиттал Темиртау" готово незамедлительно приступить к переговорам с представителями горняков, но при условии, что все шахтеры поднимутся на поверхность в ближайшее время. При выполнении этого условия работодатель гарантирует отсутствие каких-либо наказаний. Прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев дал правовую оценку происходящим событиям", - добавили в пресс-службе компании.В Сети между тем появилось фото документа с подписью гендиректора "АрселорМиттал Темиртау", в котором говорится, что остановка шахты и несанкционированное нахождение под землей - это не решение проблемы."Сегодня компания приступила к закупке угля у внешних поставщиков, как в Казахстане, так и в ближнем зарубежье. Затягивание ситуации может сделать это процесс необратимым... Призываю вас выработать взаимно приемлемое решение в ближайшее время", - говорится в тексте обращения. Подлинность документа подтвердили в пресс-службе АМТ.Инициативные группы после этой встречи отправились в шахты, где проведут переговоры с шахтерами, остающимися под землей.Напомним, 11 декабря горняки четырех шахт "АрселорМиттал Темиртау" после смены не поднялись на поверхность. Позже появилась информация, что к ним присоединились еще четыре шахты. По информации, публикуемой в социальных сетях родственниками бастующих, требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда.13 декабря появилась информация, что несколько горняков поднялись из шахт из-за плохого самочувствия. Также известно, что аким Карагандинской области Ерлан Кошанов лично спускался в шахты и провел переговоры с бастующими. После переговоров на поверхность поднялись более 150 человек. Слухи о задержаниях в Шахтинском регионе опровергли в МВД. В министерстве заявили, что никаких задержаний шахтеров не было и военных действий не проводилось. Однако опасающиеся за свою свободу шахтеры все же высказались и попросили не привлекать их к уголовной ответственности.