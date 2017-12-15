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Назначена дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Просмотров:88 Опубликовано: Сегодня, 20:07
Назначена дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года. Об этом сообщил на своей официальной странице в Twitter Кенсингтонский дворец, передает Tengrinews.kz.

Церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Назначена дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Фото/Twitter @KensingtonRoyal


Как сообщает РИА Новости, свадьба состоится в один день с финалом Кубка Англии по футболу, так что у британцев будет выбор, что смотреть по телевизору.

Чтобы обвенчаться в лоне Церкви Англии, протестантке Маркл, решившей ради замужества пожертвовать актерской карьерой, предстоит пройти катехизацию. Кроме того, Маркл намерена получить британское гражданство.

Все расходы на свадьбу королевская семья берет на себя.

Два дня назад представитель Кенсингтонского дворца объявил, что невеста принца Гарри получила приглашение отпраздновать Рождество вместе с королевской семьей в поместье Сандрингем в Норфолке. Это станет нарушением традиции, согласно которой только супруги членов королевской семьи включаются в состав "ближнего круга" королевы Елизаветы II.

Официально отношения Гарри и Маркл Кенсингтонский дворец подтвердил в ноябре 2016 года. О помолвке молодые сообщили в конце ноября 2017 года.
Источник: Tengrinews.kz
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