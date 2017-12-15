Шукеев сменил Мырзахметова на посту вице-премьера и главы МСХ

Умирзак Шукеев назначен заместителем премьер-министра - министром сельского хозяйства, передает Tengrinews.kz. Ранее этот пост занимал Аскар Мырзахметов.
"Указом Главы государства Шукеев Умирзак Естаевич назначен заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан – Министром сельского хозяйства Республики Казахстан", - сообщается на сайте Президента.
"Указом Главы государства Мырзахметов Аскар Исабекович освобожден от должности Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан", - также отмечает пресс-служба Акорды.
Умирзак Шукеев c 2011 года возглавлял фонд национального благосостояния (ФНБ) "Самрук-Қазына".
Умирзаку Естаевичу Шукееву 53 года. Родился в Туркестане. Он окончил Московский экономико-статистический институт. После окончания института работал младшим научным сотрудником НИИ АСПУ при Госплане КазССР; был консультантом Высшего экономического совета при Президенте РК; заместителем заведующего отделом финансов и труда Аппарата Президента и кабинета министров РК; заместителем главы администрации, акима ЮКО. В разные годы был министром экономики РК; министром экономики и торговли РК; заместителем премьер-министра РК; председателем правления ЗАО “Банк Туран-Алем”; заместителем руководителя Администрации Президента РК.
В разные годы был акимом Костанайской области, акимом Астаны и акимом Южно-Казахстанской области. В августе 2007 года Шукеев был назначен заместителем премьер-министра Казахстана.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.