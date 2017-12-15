«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 15 Декабря
0...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 334.92 KZT
  • €1 = 395.88 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Шукеев сменил Мырзахметова на посту вице-премьера и главы МСХ

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 21:17
Шукеев сменил Мырзахметова на посту вице-премьера и главы МСХ
Умирзак Шукеев
Умирзак Шукеев назначен заместителем премьер-министра - министром сельского хозяйства, передает Tengrinews.kz. Ранее этот пост занимал Аскар Мырзахметов.

"Указом Главы государства Шукеев Умирзак Естаевич назначен заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан – Министром сельского хозяйства Республики Казахстан", - сообщается на сайте Президента.

"Указом Главы государства Мырзахметов Аскар Исабекович освобожден от должности Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан", - также отмечает пресс-служба Акорды.

Умирзак Шукеев c 2011 года возглавлял фонд национального благосостояния (ФНБ) "Самрук-Қазына".

Умирзаку Естаевичу Шукееву 53 года. Родился в Туркестане. Он окончил Московский экономико-статистический институт. После окончания института работал младшим научным сотрудником НИИ АСПУ при Госплане КазССР; был консультантом Высшего экономического совета при Президенте РК; заместителем заведующего отделом финансов и труда Аппарата Президента и кабинета министров РК; заместителем главы администрации, акима ЮКО. В разные годы был министром экономики РК; министром экономики и торговли РК; заместителем премьер-министра РК; председателем правления ЗАО “Банк Туран-Алем”; заместителем руководителя Администрации Президента РК.

В разные годы был акимом Костанайской области, акимом Астаны и акимом Южно-Казахстанской области. В августе 2007 года Шукеев был назначен заместителем премьер-министра Казахстана.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика