Шукеев сменил Мырзахметова на посту вице-премьера и главы МСХ

Умирзак Шукеев назначен заместителем премьер-министра - министром сельского хозяйства, передает Tengrinews.kz. Ранее этот пост занимал Аскар Мырзахметов.



"Указом Главы государства Шукеев Умирзак Естаевич назначен заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан – Министром сельского хозяйства Республики Казахстан", - сообщается на сайте Президента.



"Указом Главы государства Мырзахметов Аскар Исабекович освобожден от должности Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан", - также отмечает пресс-служба Акорды.



Умирзак Шукеев c 2011 года возглавлял фонд национального благосостояния (ФНБ) "Самрук-Қазына".



Умирзаку Естаевичу Шукееву 53 года. Родился в Туркестане. Он окончил Московский экономико-статистический институт. После окончания института работал младшим научным сотрудником НИИ АСПУ при Госплане КазССР; был консультантом Высшего экономического совета при Президенте РК; заместителем заведующего отделом финансов и труда Аппарата Президента и кабинета министров РК; заместителем главы администрации, акима ЮКО. В разные годы был министром экономики РК; министром экономики и торговли РК; заместителем премьер-министра РК; председателем правления ЗАО “Банк Туран-Алем”; заместителем руководителя Администрации Президента РК.



В разные годы был акимом Костанайской области, акимом Астаны и акимом Южно-Казахстанской области. В августе 2007 года Шукеев был назначен заместителем премьер-министра Казахстана.

