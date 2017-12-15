Следующей целью ДАИШ может стать Центральная Азия - Лавров

Следующей целью террористической организации ДАИШ (запрещена Казахстане) могут стать государства Центральной Азии. Об этом в ходе своего выступления в Совете Федерации заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
"Мы встревожены тем, что на границе с нашими соседями, союзниками, центральноазиатскими странами, игиловцы наращивают свое присутствие. Прежде всего в Афганистане они стремятся на север. Это, конечно, наводит на мысли, что Центральная Азия является следующей целью", - заявил Лавров.
По его словам, Россия в рамках ОДКБ, ШОС, по линии МИД, силовых ведомств, разведок, министерств обороны, вырабатывает с партнерскими государствами совместные планы по борьбе с террористической угрозой. В целом бандформирования в Сирии побеждены, констатировал глава МИД РФ. "Там остались, конечно, разрозненные какие-то группки мелкие. Они будут добиты, тут сомнений нет", - добавил он.
Однако, по его словам, немалое количество террористов ушло при попустительстве США из Сирии в Ирак, где у России не было полномочий для ведения боевых действий. "Мы им (западной коалиции) передали информацию, сказали, что вы должны эту группу ликвидировать, а они сказали, что делать этого не будут. Это, конечно, неприемлемая позиция, но, к большому сожалению, она в американские подходы проникает очень глубоко", - отметил Лавров.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.