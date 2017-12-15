Следующей целью ДАИШ может стать Центральная Азия - Лавров

Следующей целью террористической организации ДАИШ (запрещена Казахстане) могут стать государства Центральной Азии. Об этом в ходе своего выступления в Совете Федерации заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.



"Мы встревожены тем, что на границе с нашими соседями, союзниками, центральноазиатскими странами, игиловцы наращивают свое присутствие. Прежде всего в Афганистане они стремятся на север. Это, конечно, наводит на мысли, что Центральная Азия является следующей целью", - заявил Лавров.



По его словам, Россия в рамках ОДКБ, ШОС, по линии МИД, силовых ведомств, разведок, министерств обороны, вырабатывает с партнерскими государствами совместные планы по борьбе с террористической угрозой. В целом бандформирования в Сирии побеждены, констатировал глава МИД РФ. "Там остались, конечно, разрозненные какие-то группки мелкие. Они будут добиты, тут сомнений нет", - добавил он.



Однако, по его словам, немалое количество террористов ушло при попустительстве США из Сирии в Ирак, где у России не было полномочий для ведения боевых действий. "Мы им (западной коалиции) передали информацию, сказали, что вы должны эту группу ликвидировать, а они сказали, что делать этого не будут. Это, конечно, неприемлемая позиция, но, к большому сожалению, она в американские подходы проникает очень глубоко", - отметил Лавров.

