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Скончался легендарный казахстанский футболист Тимур Сегизбаев

Просмотров:111 Опубликовано: Вчера, 23:10
Скончался легендарный казахстанский футболист Тимур Сегизбаев
Тимур Сегизбаев. Фото: kff.kz
В возрасте 76 лет ушел из жизни один из лучших игроков в истории Казахстана, легендарный капитан алматинского "Кайрата" Тимур Сегизбаев, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Казахстанскую Федерацию Футбола.

"Казахстанский спорт понес невосполнимую утрату. Казахстанская Федерация Футбола, игроки, тренерский, ветеранский, судейский корпус, и вся футбольная общественность нашей страны выражают свои глубокие соболезнования родным и близким Тимура Санжаровича", - говорится в сообщении КФФ.

Вся игровая карьера воспитанника алматинского футбола прошла в "Кайрате", цвета которого он защищал с 1958 по 1970 год и провел за него больше 200 матчей. Полузащитник Сегизбаев был капитаном команды, а его дубль в ворота московского "Спартака" в гостевом матче высшей лиги СССР считается одним из самых ярких моментов в истории отечественного футбола. В 29 лет из-за хронической травмы он был вынужден завершить карьеру футболиста.

С 1971 по 1988 год Сегизбаев работал тренером. Он возглавлял кызылординский "Автомобилист", карагандинский "Шахтер", сборную Йемена, "Мелиоратор" из Кызылорды и "Кайрат", который он возглавил по ходу сезона-1986 и довел до седьмого места в чемпионате СССР, показав лучший результат в советской истории клуба.

С 1989 по 2001 год Сегизбаев был на руководящих должностях в Казахстанской федерации футбола, в том числе и некоторое время как президент организации. Сегизбаев удостаивался звания мастера спорта СССР, заслуженного тренера Казахской ССР и Казахстана. Также он был заслуженным деятелем спорта и обладателем ордена Национального олимпийского комитета.
Источник: Tengrinews.kz
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