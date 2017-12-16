NASA cообщило о сближении крупного астероида с Землей

Эксперты NASA сообщили о приближении 16 декабря к Земле крупного астероида Фаэтон. Об этом стало известно из сообщения, размещенного на сайте организации, передает Today.kz.



Сообщается также, что Фаэтон, диаметр которого достигает без малого пяти километров, пронесется в десяти миллионах километров от Земли, что в 27 раз больше, чем расстояние от нашей планеты до Луны.



Специалисты НАСА считают Фаэтон "потенциально опасным" космическим объектом, и в случае столкновения небесного тела с Землей планета может получить серьезный ущерб.



Впервые о существовании астероида в мире узнали в 1983 году благодаря снимку, сделанному с борта космического корабля.



В NASA отметили, что в следующий раз приближение Фаэтона, который пересекает орбиты четырех планет от Меркурия до Марса, произойдет только в 2093 году.

