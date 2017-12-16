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NASA cообщило о сближении крупного астероида с Землей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:02
NASA cообщило о сближении крупного астероида с Землей
Иллюстративное фото
Эксперты NASA сообщили о приближении 16 декабря к Земле крупного астероида Фаэтон. Об этом стало известно из сообщения, размещенного на сайте организации, передает Today.kz.

Сообщается также, что Фаэтон, диаметр которого достигает без малого пяти километров, пронесется в десяти миллионах километров от Земли, что в 27 раз больше, чем расстояние от нашей планеты до Луны.

Специалисты НАСА считают Фаэтон "потенциально опасным" космическим объектом, и в случае столкновения небесного тела с Землей планета может получить серьезный ущерб.

Впервые о существовании астероида в мире узнали в 1983 году благодаря снимку, сделанному с борта космического корабля.

В NASA отметили, что в следующий раз приближение Фаэтона, который пересекает орбиты четырех планет от Меркурия до Марса, произойдет только в 2093 году.
Источник: Today.kz
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