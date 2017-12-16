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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Путин направил поздравительную телеграмму Назарбаеву

Просмотров:113 Опубликовано: Сегодня, 14:45
Путин направил поздравительную телеграмму Назарбаеву
Фото из открытых источников
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву по случаю Дня независимости, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава российского государства отметил успехи, достигнутые Казахстаном в экономической, социальной и научно-технической областях, высокий авторитет страны на мировой арене и ее весомый вклад в решение актуальных международных проблем, в том числе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а также в рамках Астанинского процесса.

"Владимир Путин высоко оценил успешное развитие российско-казахстанских отношений, основывающихся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, как на двусторонней основе, так и в контексте набирающих обороты евразийских интеграционных процессов", - говорится в поздравлении.

Президент РФ также выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном на благо братских народов двух стран, в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 2 )

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RED SUN (Посетители) Сегодня, 16:39
Глава российского государства отметил успехи, достигнутые Казахстаном в экономической, социальной и научно-технической областях

Он точно про нас?! Ну ладно, вождям сверху видней...С праздником! bokali
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:19
Tauelsizdik kunderi qutty bolsyn agaiyn dada
 
 

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