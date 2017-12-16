Путин направил поздравительную телеграмму Назарбаеву

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву по случаю Дня независимости, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля.



Глава российского государства отметил успехи, достигнутые Казахстаном в экономической, социальной и научно-технической областях, высокий авторитет страны на мировой арене и ее весомый вклад в решение актуальных международных проблем, в том числе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а также в рамках Астанинского процесса.



"Владимир Путин высоко оценил успешное развитие российско-казахстанских отношений, основывающихся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, как на двусторонней основе, так и в контексте набирающих обороты евразийских интеграционных процессов", - говорится в поздравлении.



Президент РФ также выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном на благо братских народов двух стран, в интересах обеспечения международной безопасности и стабильности.

