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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Прирученный польский кабан сбежал на неделю из дома и вернулся пьяным

Просмотров:318 Опубликовано: Вчера, 19:06
Прирученный польский кабан сбежал на неделю из дома и вернулся пьяным
Фото: Paweł Kowalski
В Польше прирученный дикий кабан по кличке Хрюмек пропал на неделю, после чего его обнаружили пьяным на одной из ферм близ города Коло. Об этом сообщает Dziennik Łódzki.

Как рассказал хозяин животного, владелец лесного хозяйства Павел Ковальски, Хрюмек подрался с другим кабаном, повредил ограду фермы и сбежал. Ковальски искал Хрюмека в окрестных лесах.

Кабана 19 декабря обнаружил местный фермер. По его словам, Хрюмек нашел фрукты, оставшиеся от изготовления домашнего вина, наелся их и уснул. Фермер позвонил егерю, тот забрал животное, которое, как пишет издание, протрезвело уже в своем загоне.

«Фрукты из домашнего вина сделали свое дело», — написал Ковальски в своем Facebook, выложив фотографию спящего Хрюмека.

В комментариях к посту один из подписчиков лесника опубликовал фото, на котором уже протрезвевший зверь гуляет по загону.

Ковальски рассказал, что кабан потерял мать в детстве и егерь выкармливал его молоком из бутылки. По словам лесника, Хрюмек любит, когда ему чешут живот.

В сентябре в украинском городе Сторожинец из цирка сбежали два енота. Они проникли в один из магазинов, где разбили бутылки с алкоголем и таким образом выпили пива, водки и коньяка.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 5 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 20:58
Настоящий мужик, хоть и кабан
 
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Lesnik (Посетители) Вчера, 20:15
Trykster,
Мой ник на латинице сделает меня еще более популярным. dance

А Хрюмек нахрюкался когда услышал новость про нажравшихся до поросячьего визга енотов.
 
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tag_92 (Посетители) Вчера, 19:25
Лента.ру..такая уж лента..писать больше нечего.

Жарко очень...может шапку снять!?
 
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  • Lesnik
  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Вчера, 19:17
Женушки, вы слышали? Даже РЕАЛЬНЫМ кабанам иногда нужно выпускать пар lol beer2
 
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  • Швейк
  • Lesnik
  • Mestnyi
 Trykster (Посетители) Вчера, 19:15

В комментариях к посту один из подписчиков лесника
Наш лесник что ли? lol Вот это популярность. rofl bravo
 
 

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