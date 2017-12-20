Представлен логотип для российских спортсменов на Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) представил логотип для российских спортсменов, которые поедут в Пхенчхан под олимпийским флагом. Об этом сообщается на сайте организации.



Логотип выполнен в форме белого круга, в который красными буквами вписано Olympic Athlete From Russia (OAR) («Спортсмены-олимпийцы из России»). Форма остальных членов команды может содержать только аббревиатуру. При этом размеры букв в слове Russia не должны превышать размер букв в словах Olympic и Athlete.



На форме разрешено сочетание только двух цветов, отдельные элементы экипировки также не могут содержать триколор. Цветовая гамма должна быть темнее, чем на флаге России.



17 декабря МОК запретил спортсменам из России использовать национальную символику на форме во время Олимпийских игр 2018 года. Вместо этого на экипировке должны быть олимпийские кольца.



5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Принять участие в Играх смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к нарушению антидопинговых правил. Они смогут выступить в нейтральном статусе под олимпийским флагом.



Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.