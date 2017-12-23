Ахметжан Есимов назначен главой ФНБ "Самрук-Казына"

Ахметжан Есимов назначен председателем правления фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.
"Сегодня по поручению Президента РК Нурсултана Назарбаева, премьер-министр Бакытжан Сагинтаев и руководитель Администрации Президента Адильбек Джаксыбеков представили коллективу АО "ФНБ "Самрук-Қазына" нового председателя правления - Ахметжана Есимова", - говорится в сообщении.
Ахметжан Есимов был назначен председателем правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" в августе 2015 года. До этого он занимал должность акима Алматы. С мая 2001 года по январь 2006 года он работал министром сельского хозяйства, заместителем премьер-министра. В январе 2006 года он вновь возглавил Министерство сельского хозяйства.
Бывший глава ФНБ "Сарук-Казына" Умирзак Шукеев назначен заместителем премьер-министра - министром сельского хозяйства РК.
Умирзак Шукеев c 2011 года возглавлял фонд национального благосостояния (ФНБ) "Самрук-Қазына". В разные годы он был акимом Костанайской области, акимом Астаны и акимом Южно-Казахстанской области. В августе 2007 года Шукеев был назначен заместителем премьер-министра Казахстана.
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