"Симпсоны" помогли задержать более 20 преступников в Англии

21 преступника задержали полицейские Южного Йоркшира по методу героя из мультсериала "Симпсоны", передает Today.kz со ссылкой на Independent.



Тех, кто уже давно находился в розыске, стражи порядка нашли, разослав по предполагаемым адресам предложения получить бесплатный новогодний подарок. Для доставки получателю нужно было лишь сообщить свои данные. Но вместо курьера к нарушителям закона приезжали правоохранители.



Прослышав о новом методе работы полицейских, интернет-пользователи тут же вспомнили одну из серий, где шеф полиции Виггам разослал преступникам города пригласительные на раздачу бесплатных лодок. И метод сработал моментально. В числе задержанных оказался и Гомер Симпсон, который часто нарушал правила парковки.



Однако полицейские из Южного Йоркшира этот факт пока не подтвердили.