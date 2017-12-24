«Лада» в формате .pdf
 
Воскресенье, 24 Декабря
+5...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.68 KZT
  • €1 = 394.16 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Симпсоны" помогли задержать более 20 преступников в Англии

Просмотров:251 Опубликовано: Сегодня, 08:04
"Симпсоны" помогли задержать более 20 преступников в Англии
Фото из открытых источников
21 преступника задержали полицейские Южного Йоркшира по методу героя из мультсериала "Симпсоны", передает Today.kz со ссылкой на Independent.

Тех, кто уже давно находился в розыске, стражи порядка нашли, разослав по предполагаемым адресам предложения получить бесплатный новогодний подарок. Для доставки получателю нужно было лишь сообщить свои данные. Но вместо курьера к нарушителям закона приезжали правоохранители.

Прослышав о новом методе работы полицейских, интернет-пользователи тут же вспомнили одну из серий, где шеф полиции Виггам разослал преступникам города пригласительные на раздачу бесплатных лодок. И метод сработал моментально. В числе задержанных оказался и Гомер Симпсон, который часто нарушал правила парковки.

Однако полицейские из Южного Йоркшира этот факт пока не подтвердили.
Источник: Today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика