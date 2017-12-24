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Турции нет места в Евросоюзе - канцлер Австрии

Просмотров:483 Опубликовано: Сегодня, 08:10
Турции нет места в Евросоюзе - канцлер Австрии
Себастьян Курц. Фото с сайта euromag.ru
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Турция не может стать членом Евросоюза на фоне политического курса, которого Анкара придерживается в последние годы.

"В этой стране мы сталкиваемся с серьезным нарушением прав человека, основных прав и свобод. Я не приму то, что ЕС наблюдает и делает вид, что ничего не происходит. С моей точки зрения, Турция, особенно в свете политики последних лет, не имеет места в ЕС. Было бы честно прекратить переговоры о ее вступлении", - заявил Курц в интервью изданию Bild am Sonntag.

Также, по словам Курца, Турция пытается оказывать сильное влияние на турецкие сообщества в Австрии, Германии и других странах, чтобы предотвратить интеграцию людей турецкого происхождения.

Ранее турецкий МИД выразил протест против программы нового правительства Австрии, в котором говорится, что Вена будет выступать за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС.

Отношения Европейского союза и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране - Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в ЕС, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 18:45
Цитата: Quwanysh Atshybaiuly
Ибо, во-первых эта мусульманская страна.

Албания как бы тоже мусульманская страна. Тем не менее они в Евросоюзе. Правда там муслимы славяне, как и в Хорватии и в Косово.
Цитата: Quwanysh Atshybaiuly
Во-вторых, эта страна во многом нацисткая. Это можно увидеть в их телевидение, исторических сериалах. Они реально меняют свою историю, показывают свои победы и все такое.

А в какой стране не так? Что мы по российскому ТВ видим как не бесконечные победы? lol Братишка так во всем мире сейчас...
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 15:27
Ёж,
Никаких братьев, есть только интересы!!!

Никаких братьев. Только выгода, деньги и партнеры. Ничего личного только бизнес.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:04
Ёж
Наверное, вы хотели написать "военный истребитель", а не самолет!
 
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  • Lesnik
  • Quwanysh Atshybaiuly
 Trykster (Посетители) Сегодня, 14:12
Цитата: Quwanysh Atshybaiuly
Они реально меняют свою историю,

Турки вероломны это не обсуждается.
 
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  • Trykster
  • Mestnyi
 Ёж (Посетители) Сегодня, 13:34
Quwanysh Atshybaiuly,
Помнится, когда турки сбили российский самолет ты пел совсем другую песню. Что, уже не братья они тебе?
 
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  • Trykster
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:12
Турцию никогда не примут в ЕС. Ибо, во-первых эта мусульманская страна. Во-вторых, эта страна во многом нацисткая. Это можно увидеть в их телевидение, исторических сериалах. Они реально меняют свою историю, показывают свои победы и все такое. Вообщем страшная страна
 
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бася (Посетители) Сегодня, 12:27
наконец то нашли причину..а то всё тянули как кота за я***
было б странно если б всё таки приняли..
 
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 Lesnik (Посетители) Сегодня, 09:10
А что на это скажет гегемон?
 
 

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