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Головкин признан лучшим боксером года

Просмотров:252 Опубликовано: Сегодня, 10:23
Головкин признан лучшим боксером года
Фото из открытых источников
Геннадий Головкин возглавил список лучших боксеров 2017 года вне зависимости от весовой категории, передает Today.kz со ссылкой на Sports.kz. Рейтинг составило популярное издание Boxingnews24.com.

"Был сложный выбор между Головкиным и Ломаченко, но GGG победил благодаря усилиям, продемонстрированным в поединках с Джейкобсом и "Канело". В бою с Альваресом была зафиксирована ничья, однако, по мнению большинства, Головкин в тот вечер был сильнее", — сказал журналист портала Шон Джонс.

Список лучших боксеров 2017 года по версии Boxingnews24.com: первое место занимает Геннадий Головкин, второе - Василий Ломаченко, третье - Теренс Кроуфорд, четвертое - Энтони Джошуа, пятое - Срисакет Сор Рунгвиса, шестое - Андре Уорд, седьмое - Александр Усик, восьмое - Джермелл Чарло, девятое - Эррол Спенс, десятое - Майки Гарсия.

Отметим, что последний бой Головкина состоялся в сентябре. Поединок между казахстанцем и мексиканцем Альваресом завершился ничьей. Реванш может состояться 5 мая или в сентябре. До боя с "Канело" казахстанец одержал победу над Дэниелом Джейкобсом.
Источник: Today.kz
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