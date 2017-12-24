Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в Казахстане

Казахстан намерен внедрить поэтапный запрет на продажу полиэтиленовых пакетов, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, отвечая на вопрос в своем блоге.



"Добрый день. Во многих странах постепенно ограничивают либо запрещают использование пластиковых пакетов и тары. Например, в Кении полностью запретили использовать полиэтиленовые пакеты, в Англии такие пакеты могут использовать только продавцы мяса. Почему в Казахстане нельзя сделать то же самое?" - обратился Саржан Саят в блог министра.



На это министр по инвестициям и развитию ответил, что на рынке Казахстана действуют более 50 компаний, занятых производством полимерной упаковки с использованием вторичного сырья. Большинство компаний сосредоточены в Алматы, Астане, Павлодаре, Караганде, Костанае, Актобе, Шымкенте. В остальных городах расположены по одной-две компании.



"В настоящее время Министерство энергетики Республики Казахстан, изучив опыт международных стран по ограничению или запрету на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов, считает целесообразным ввести поэтапный запрет на реализацию полиэтиленовых пакетов в розничной торговле в Казахстане, а именно: первый этап - введение запрета на бесплатную реализацию полиэтиленовых пакетов; второй этап - введение запрета на реализацию полиэтиленовых пакетов. Данная инициатива была направлена на рассмотрение местным исполнительным органам, Казахстанской ассоциации по управлению отходами "KazWaste" и НПП РК "Атамекен", - сообщил Касымбек.



Он добавил, что местные исполнительные органы полностью поддержали эту инициативу и считают ее необходимой при выработке альтернативных вариантов.



"KazWaste поддерживает запрет на бесплатную реализацию полиэтиленовых пакетов и считает, что необходимо введение обязательства продавать полиэтиленовые пакеты. Однако не поддерживает второй этап - запрет на реализацию и производство полиэтиленовых пакетов, по следующим причинам: 1) использование небольших полиэтиленовых пакетов обеспечивает необходимую гигиену (защищают хлеб и хлебобулочные изделия, молочные продукты и прочее); 2) производители пакетов обеспечивают работой в Казахстане не одну сотню людей", - пояснил глава МИР РК.



Касымбек добавил, что палата "Атамекен" также считает, что данная норма приведет к ограничению предпринимательской деятельности, к увеличению безработицы и снижению поступлений в бюджет.



"Министерство энергетики предлагает распространить данную инициативу на одноразовые полиэтиленовые пакеты, за исключением пакетов тоньше 0,015 миллиметра, которые предназначены для: защиты сыпучих пищевых продуктов, фруктов, овощей или хлебных изделий от грязи и патогенных микроорганизмов; защиты от просачивания из сырой рыбы, сырого мяса или сырой птицы в негерметичной упаковке; упаковки химической продукции, такой как аэрозольные баллоны и гели. Во избежание увеличения безработицы и сокращения бюджета МЭ РК предлагается рассмотреть вопрос стимулирования производства альтернативной упаковки (биоразлагаемые пакеты, бумажные пакеты и так далее), которая после использования не наносит вред здоровью человека и окружающей среде. Также рассматривается возможность субсидирования затрат на производство альтернативных вариантов упаковочной продукции", - заключил Женис Касымбек.