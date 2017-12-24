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Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в Казахстане

Просмотров:537 Опубликовано: Сегодня, 14:56
Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в Казахстане
Фото с сайта nnm.ru
Казахстан намерен внедрить поэтапный запрет на продажу полиэтиленовых пакетов, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, отвечая на вопрос в своем блоге.

"Добрый день. Во многих странах постепенно ограничивают либо запрещают использование пластиковых пакетов и тары. Например, в Кении полностью запретили использовать полиэтиленовые пакеты, в Англии такие пакеты могут использовать только продавцы мяса. Почему в Казахстане нельзя сделать то же самое?" - обратился Саржан Саят в блог министра.

На это министр по инвестициям и развитию ответил, что на рынке Казахстана действуют более 50 компаний, занятых производством полимерной упаковки с использованием вторичного сырья. Большинство компаний сосредоточены в Алматы, Астане, Павлодаре, Караганде, Костанае, Актобе, Шымкенте. В остальных городах расположены по одной-две компании.

"В настоящее время Министерство энергетики Республики Казахстан, изучив опыт международных стран по ограничению или запрету на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов, считает целесообразным ввести поэтапный запрет на реализацию полиэтиленовых пакетов в розничной торговле в Казахстане, а именно: первый этап - введение запрета на бесплатную реализацию полиэтиленовых пакетов; второй этап - введение запрета на реализацию полиэтиленовых пакетов. Данная инициатива была направлена на рассмотрение местным исполнительным органам, Казахстанской ассоциации по управлению отходами "KazWaste" и НПП РК "Атамекен", - сообщил Касымбек.

Он добавил, что местные исполнительные органы полностью поддержали эту инициативу и считают ее необходимой при выработке альтернативных вариантов.

"KazWaste поддерживает запрет на бесплатную реализацию полиэтиленовых пакетов и считает, что необходимо введение обязательства продавать полиэтиленовые пакеты. Однако не поддерживает второй этап - запрет на реализацию и производство полиэтиленовых пакетов, по следующим причинам: 1) использование небольших полиэтиленовых пакетов обеспечивает необходимую гигиену (защищают хлеб и хлебобулочные изделия, молочные продукты и прочее); 2) производители пакетов обеспечивают работой в Казахстане не одну сотню людей", - пояснил глава МИР РК.

Касымбек добавил, что палата "Атамекен" также считает, что данная норма приведет к ограничению предпринимательской деятельности, к увеличению безработицы и снижению поступлений в бюджет.

"Министерство энергетики предлагает распространить данную инициативу на одноразовые полиэтиленовые пакеты, за исключением пакетов тоньше 0,015 миллиметра, которые предназначены для: защиты сыпучих пищевых продуктов, фруктов, овощей или хлебных изделий от грязи и патогенных микроорганизмов; защиты от просачивания из сырой рыбы, сырого мяса или сырой птицы в негерметичной упаковке; упаковки химической продукции, такой как аэрозольные баллоны и гели. Во избежание увеличения безработицы и сокращения бюджета МЭ РК предлагается рассмотреть вопрос стимулирования производства альтернативной упаковки (биоразлагаемые пакеты, бумажные пакеты и так далее), которая после использования не наносит вред здоровью человека и окружающей среде. Также рассматривается возможность субсидирования затрат на производство альтернативных вариантов упаковочной продукции", - заключил Женис Касымбек.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 14 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 20:03
Я не против замены пластиковых пакетов на что-то саморазлагающееся, но не надо писать что пакеты надо будет оплачивать со следующего года.
Стоимость упаковки и так включается в цену товара.
Или придумали еще одну статью дохода?
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 18:55
Комментарий удалён за нарушение правил
 
-3
  • Сергей Владимиров
  • Mestnyi
  • Trykster
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  • leo529
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 18:37
Цитата: manwyk
Ты покупаешь,тебе надо,так и приходи за покупками своими кострюльками,баночками,мешочками,бидонами.

Да-да как при Союзе чтоб все со своей тарой за продуктами приходили.. Блин как вспомню как получил от мамы когда в 6 утра банку с молоком на лестнице уронил и ра3бил.. lol Тогда молоко как и пиво в бочках возили, молоко только с утра с 5 до 6 распродажа была. Не успеешь всё хана без каши в школу идешь..
 
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  • OpOp
 manwyk (Посетители) Сегодня, 18:27
Каждый пусть по магазинам со своей матерчатой сумкой ходит.И в той сумке ещё 5-10 маленьких матерчатых пакетиков будет.Ты покупаешь,тебе надо,так и приходи за покупками своими кострюльками,баночками,мешочками,бидонами.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Mestnyi
 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 18:25
Я как-то был за селом Кызыл-Сай что возле Жанаозена. Так там вообще несанкционированная свалка, эти пластиковые пакеты по всей степи разлетаются. Так что правильная инициатива. Это минимум что мы можем сделать для сохранения нашей природы.
 
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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 18:22
Надо в Шу-Чу бумажный комбинат строить, из конопли что там растет бумагу делать, а из этой бумаги пакеты. Вот и все и не надо ничего выдумывать о рабочих местах и прочих отмазках..

Trykster,
Мәдениет жок халыкта. Жабай адамдаргой. Одичалые..
 
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  • Юрий Спассков
  • Mestnyi
 Trykster (Посетители) Сегодня, 18:14
Нам разрешать и запрещать нельзя. Наши люди как кидали памперсы с балконов,так и будут продолжать выставлять мусор на ночь против своей и моей двери и неважно что они его не выносили два дня,нюхаем вместе.
 
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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 18:12
Эх, и что мы больше не увидим в синеве бескрайнего неба летающих пакетов? Такой романтики господа слуги народные нас лишают.. lol
 
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  • Ну Ну
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 17:51
Это что ж получается: блогер Санжар обратился в блог министра, и вдруг оказывается, что в недрах министерства уже ведется работа по поэтапному запрету на пакеты.
Толи блогер шум поднял. Толи министерство втихаря уже давно работает в этом направлении.
Мутная история...
 
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  • mer
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 17:06
запрет чего то как обычно не выход, раньше когда ешо пластик не был так в ходу , самолёта было видно на земле светоблики как от брюликов- разбитое стекло... толком коль и принимали, но...нужна переработка комплексная мусоротходов.
 
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