Министру финансов США подарили коробку с навозом

Министр финансов США Стивен Мнучин получил подозрительную посылку, которая оказалась заполнена конским навозом. Об этом сообщает НТВ.
Получив красиво упакованный, но подозрительный сверток, Стивен Мнучин вызвал полицейских. Те приехали в сопровождении саперов. Когда "подарок" открыли, внутри нашли кучу конского навоза и рождественскую открытку. Дословное содержание текста не раскрывается, однако журналистам CBS стало известно, что в послании присутствовала "негативная отсылка" к закону о налоговой реформе, который на днях подписал президент США Дональд Трамп.
По предварительным данным полиции, открытку министру финансов США мог прислать один из соседей. В связи с расследованием улица в Лос-Анджелесе, на которой находится дом Мнучина, была перекрыта.
Как отмечает Lenta.ru, новый закон, подписанный президентом перед уходом на каникулы, признали самым крупным пересмотром налогового законодательства США с 1986 года. Согласно новому документу, крупные корпорации и богатые американцы освобождаются от части налоговой нагрузки, в меньшей степени это касается населения с низким уровнем достатка. По мнению правительства США, это обеспечит рост экономики и благосостояния среднего класса, но эксперты уверены, что данная мера приведет к росту госдолга еще на 1,5 триллионов долларов.
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