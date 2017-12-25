"Это просто обман" - Заслуженный деятель РК рассказала всю правду о певцах и фонограмме

Заслуженный деятель РК, певица Сауле Жанпеисова рассказала об использовании казахстанскими певцами фонограммы, передает корреспондент Tengrinews.kz. По ее словам, все чаще отечественные исполнители отдают предпочтение концертам под "фанеру".



"Уже лет пять, наверное, казахстанская эстрада поет под фонограмму. Почти все эстрадники поют под фонограмму. Есть, конечно, некоторые народные артисты, которые еще со времен Советского Союза поют "живьем". Потому что тогда не было фонограммы, это потом началось. Это просто легкий вариант", - сказала Сауле Жанпеисова.



По ее словам, "живьем" сейчас поют немногие: это Роза Рымбаева, Макпал Жунусова и Сара Тыныштыгулова.



"Из молодежи, может быть, есть, но не всегда могут петь "живьем". Есть хорошие артисты, голосистые и талантливые. Но вот большие концерты проходят только под фонограмму. Почему поют под "фанеру" - это просто легко, многие обрабатывают свои голоса компьютером. Я знаю аранжировщиков, которые этим занимаются. Когда я впервые услышала, как они там делают эти песни, голоса артистов делают, мне стало не по себе. Оказывается, есть артисты, которые вообще без голоса и слуха. Мне было тяжело слушать такое", - заявила она.



"Я преподаю, и мои ученики поют на эстраде - это такой легкий вариант. Потому что каждый день выступают по телевидению, на радио, и везде пишут эстрадников. Почти 50 процентов из моих учеников перешли на эстраду. Потому что везде эстрада, везде реклама и пиар, а народная музыка - ее считают неинтересной. Но народ поддерживает народную музыку. Везде сейчас любят шоу, любят такие дешевые песни и вообще таких артистов, которые не владеют не только голосом, у них даже нет нормального интеллекта! Фонограмму надо просто запретить на законодательном уровне. Например, в Грузии и Узбекистане уже давно запретили. Это просто обман. 80 процентов эстрадных певцов поют под фанеру", - заключила заслуженный деятель РК Сауле Жанпеисова.

