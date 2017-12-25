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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Водитель влетевшего в переход автобуса рассказал об аварии

Просмотров:474 Опубликовано: Вчера, 20:48
Водитель влетевшего в переход автобуса рассказал об аварии
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Водитель автобуса, влетевшего в подземный переход в Москве, рассказал о причинах аварии. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Следственного комитета России.

По словам мужчины, машина сама начала движение. «Несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение», — сообщили в пресс-службе и добавили, что допрос еще не завершен.

Следователи продолжают работу на месте происшествия и опрос очевидцев, по делу назначен ряд экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя.

В пресс-службе предприятия «Мострансавто», которому принадлежит автобус, сообщили, что попавший в аварию водитель перед рейсом успешно прошел обязательное обследование, в том числе на наличие следов алкоголя и наркотиков в организме. Машина также прошла проверку перед рейсом и была исправна.

Авария произошла в понедельник, 25 декабря, на Кутузовском проспекте возле станции метро «Славянский бульвар». Автобус влетел в подземный переход, по последним данным, 5 человек погибли, еще 15 пострадали. В качестве основных версий произошедшего рассматриваются неисправность транспортного средства и потеря управления.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 4 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 07:04
Швейк, это автобус ЛиАЗ-5292.60,а электроники в современных машинах, будь здоров ))))
 
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xerox (Посетители) Вчера, 22:49
Quwanysh Atshybaiuly,
Да кто он такой и на кой он нам? Вас в гугле забанили?
P. S. Енегин ұстап отырган шығар.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 22:48
Где новость про Торегали?
 
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Швейк (Посетители) Вчера, 21:31
Нет знал, что московские троллейбусы снабжаются бортовыми компами как Тесла. Типа хакеры взломали и оно само поехало без тормозов, руля и даже электричества bazar
 
 

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