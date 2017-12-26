Президент ответил на вопрос о пенсионных накоплениях казахстанцев

Глава государства Нурсултан Назарбаев рассказал о пенсионных накоплениях казахстанцев, передает Tengrinews.kz. По этой теме Президент высказался во время интервью отечественным журналистам.
В частности, Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос, есть ли шанс у казахстанцев дождаться своих накоплений.
"Есть. Дожить надо", - пошутил Нурсултан Назарбаев, отвечая на вопрос, но затем подробно прокомментировал ситуацию.
"Мы изучали опыт, у нас же не было опыта с пенсиями. Изучали его и приняли опыт Чили, который оказался во времена работы Григория Марченко (бывший глава Нацбанка РК). Мы взяли этот опыт. Теперь частные компании взяли под управление пенсионные деньги и начали отдавать аффилированным своим компаниям, аффилированным людям. Пришлось наказывать и возвращать деньги. Вернули государству для того, чтобы сохранить целостность этих средств", - отметил Президент Казахстана. Глава государства подчеркнул, что теперь государство регулирует данный вопрос.
"Государство отвечает, куда вкладывать. Пенсионные деньги должны работать, зарабатывать. Это же пенсионеру выгодно, полезно. Поэтому я таких мыслей, чтобы передать частным лицам, не знаю. Мы пока именно так централизовываем, центральный банк, государство отвечают за сохранность и за увеличение стоимости этих накоплений", - отметил Глава государства. "Поэтому что дальше делать с пенсионными деньгами, например в Норвегии есть хороший опыт - они пенсионные деньги объединили с национальным фондом, как у нас есть. Стал единый фонд, который более надежный, для людей, для всех. Может, мы тоже пойдем по этому опыту. По пути, но контроль за этими деньгами государству нельзя упускать. Это я понял. Все равно в любом случае государство отвечает перед пенсионерами на пенсии", - отметил Нурсултан Назарбаев.
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