Названа худшая работа в технологической отрасли

В мае создатель Facebook Марк Цукерберг пообещал дополнительно нанять три тысячи сотрудников для модерации контента, разжигающего рознь или содержащего элементы насилия. По версии журнала The Wall Street Journal, модератор контента - самая худшая работа в технологической отрасли, пишет Inc. Russiа.
Должность модератора контента - одна из самых быстрорастущих в технологической отрасли, отмечает издание. "Возможно, это и самая изнурительная работа. Например, пользователи YouTube ежедневно выкладывают видео, общая длительность которых равна 65 годам, а Facebook каждый день получает более миллиона жалоб о нежелательном контенте. Несмотря на то, что технологические компании разрабатывают алгоритмы для борьбы с нежелательным контентом, люди по-прежнему следят за публикациями в различных соцсетях", - говорится в материале издания.
Сара Кац ежедневно просматривала восемь тысяч постов на Facebook. Ей приходится просматривать антисемитские высказывания, изображения различных зверств или видео, на котором детей принуждают к сексуальным контактам. Уже на второй день она узнала, как сильно потрясает эта работа. По ее словам, она работала не на Facebook, а на кадровое агентство, которое привлекает работников для Facebook. При этом вся "грязная" работа приходилась на работников от агентства, а сотрудники Facebook управляли ими. В октябре прошлого года Кац покинула свою должность.
К концу декабря на Facebook будет работать 7,5 тысяч модераторов контента. А к концу 2018 года решать вопросы безопасности будут 20 тысяч человек. А глава YouTube Сьюзан Войжитски пообещала увеличить штат модераторов до 10 тысяч человек. Всего в мире работают десятки тысяч модераторов контента, считает профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Сара Робертс.
При этом это не самая высокооплачиваемая работа: зарплата модераторов варьируется от 13 до 28 долларов в час. А некоторые сотрудники не выдерживают и дня работы, однако большинство работает от нескольких месяцев до года. В Facebook и Microsoft заявили, что оказывают модераторам психологическую помощь. Однако в 2016 году это не спасло Microsoft от судебного иска двух сотрудников, которые заявили, что из-за работы у них появились симптомы посттравматического стрессового расстройства.
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