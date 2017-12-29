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Алиса под бит зачитала про «моряка, который ел шпинат» и «спиннер из картона»

Просмотров:137 Опубликовано: Вчера, 22:01
Алиса под бит зачитала про «моряка, который ел шпинат» и «спиннер из картона»
Фото: Мария Сибирякова / РИА Новости
Компания «Яндекс» опубликовала музыкальный альбом, исполнителем которого выступила голосовой помощник Алиса. Он доступен на «Яндекс.Музыке».

В него вошли композиции под названием «Елочка на ИЖ», «Хайповая фотка», «Видеокарта гигабайт», «Я не воюю с табуреткой», «Чихалка» и «Фараона хлеб». Текст песен написан при помощи нейросети на основе поисковых запросов 2017 года, а стихи — при помощи поэтического алгоритма.

Так, в тексте композиций оказались фразы «моряк, который ел шпинат», «к чему собака роет яму», «проверка хайпа на надежность», «смешное фото для котят», «спиннер из картона» и десятки других запросов.

Кроме того, компания создала отдельный сайт, на котором пользователи могут посмотреть персональное видео, приуроченное к Новому году.
Источник: Lenta.ru
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