Алиса под бит зачитала про «моряка, который ел шпинат» и «спиннер из картона»

Компания «Яндекс» опубликовала музыкальный альбом, исполнителем которого выступила голосовой помощник Алиса. Он доступен на «Яндекс.Музыке».
В него вошли композиции под названием «Елочка на ИЖ», «Хайповая фотка», «Видеокарта гигабайт», «Я не воюю с табуреткой», «Чихалка» и «Фараона хлеб». Текст песен написан при помощи нейросети на основе поисковых запросов 2017 года, а стихи — при помощи поэтического алгоритма.
Так, в тексте композиций оказались фразы «моряк, который ел шпинат», «к чему собака роет яму», «проверка хайпа на надежность», «смешное фото для котят», «спиннер из картона» и десятки других запросов.
Кроме того, компания создала отдельный сайт, на котором пользователи могут посмотреть персональное видео, приуроченное к Новому году.
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