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Названы наиболее опасные блюда новогоднего стола

Просмотров:334 Опубликовано: Сегодня, 10:38
Названы наиболее опасные блюда новогоднего стола
Иллюстративное фото
Российские специалисты по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в преддверии новогодних праздников предупредили об опасности заболеваний, связанных с употреблением некачественной пищи, и опубликовали список наиболее опасных продуктов на новогоднем столе, передает Today.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По утверждению специалистов надзорной организации, наиболее опасными продуктами питания в плане возникновения инфекции являются заправленные майонезом и сметаной салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса: котлеты, рулеты, паштеты, студень и подобные.

Кроме того, есть шанс заразиться вирусными инфекциями, употребив в пищу плохо промытые фрукты и овощи.

Специалисты советуют предпочесть домашнюю пищу покупной, а также хранить остатки блюд не более суток.
Также рекомендуется при первых симптомах отравления и недомогания, особенно при наличии расстройства стула, тошноты, боли в животе, отказаться от готовки и обращаться к врачам.
Источник: Today.kz
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