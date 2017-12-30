Названы наиболее опасные блюда новогоднего стола

Российские специалисты по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в преддверии новогодних праздников предупредили об опасности заболеваний, связанных с употреблением некачественной пищи, и опубликовали список наиболее опасных продуктов на новогоднем столе, передает Today.kz со ссылкой на Lenta.ru.
По утверждению специалистов надзорной организации, наиболее опасными продуктами питания в плане возникновения инфекции являются заправленные майонезом и сметаной салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса: котлеты, рулеты, паштеты, студень и подобные.
Кроме того, есть шанс заразиться вирусными инфекциями, употребив в пищу плохо промытые фрукты и овощи.
Специалисты советуют предпочесть домашнюю пищу покупной, а также хранить остатки блюд не более суток. Также рекомендуется при первых симптомах отравления и недомогания, особенно при наличии расстройства стула, тошноты, боли в животе, отказаться от готовки и обращаться к врачам.
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