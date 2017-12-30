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Какая погода будет в первые дни 2018 года, рассказали казахстанские синоптики

Просмотров:157 Опубликовано: Сегодня, 15:16
Какая погода будет в первые дни 2018 года, рассказали казахстанские синоптики
Фото: ©Игорь Соболев
В первой декаде января на большей части нашей республики с господством Сибирского антициклона ожидается ясная, умеренно морозная погода, в ночные и утренние часы с туманами, передает Today.kz cо ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По сообщению синоптиков, температура воздуха составит: на западе ночью 5-13 мороза, днем 0-5 мороза; на севере и в центре страны ночью 20-25, местами на востоке до 30 мороза, днем 15-20, местами на востоке до 25 мороза.

Лишь на юге и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды: осадки, туман и гололед, с температурным фоном ночью 3-13 мороза, днем 0-5 мороза, местами на юге страны до 5 тепла.

Согласно долгосрочному прогнозу, существенного похолодания следует ожидать на Крещение, когда температура воздуха понизится:

в северной половине ночью до 25-30 мороза, днем до 20-25 мороза;
в южной половине ночью до 17-22 мороза, днем до 10-15 мороза.

В целом средняя за январь температура воздуха ожидается около климатических значений, лишь на западе страны выше нормы на 1 градус.

Количество осадков за месяц предполагается меньше нормы в Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях.
Больше нормы осадков может выпасть в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, на большей части Кызылординской, на севере Костанайской и Карагандинской, в горных и предгорных районах Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях.
Источник: Today.kz
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