Казахстан вернул 140 тонн зерна в Россию из-за отсутствия сопроводительных документов

140 тонн зерна возвращено в Российскую Федерацию из Казахстана из-за отсутствия сопроводительных документов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"За период c 28 по 29 декабря 2017 года в Костанайской и Северо-Казахстанской областях зафиксирован ввоз из Российской Федерации 560 тонн зерна на 28 грузовых автомашинах. Из которых 7 автотранспортных средств перевозящих зерно в объеме 140 тонн возвращены в Российскую Федерацию из-за отсутствия сопроводительных документов. По указанным фактам наложены административные взыскания на сумму свыше 205 тысяч тенге", - сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.



Отметим, что в приграничных с Российской Федерацией областях оперативные штабы и мобильные группы по мониторингу перемещения зерна, которые создало Министерство сельского хозяйства РК для обеспечения прозрачного закупа зерна у отечественных сельхозпроизводителей через АО "НК "Продкорпорация".