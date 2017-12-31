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Казахстан вернул 140 тонн зерна в Россию из-за отсутствия сопроводительных документов

Просмотров:194 Опубликовано: Сегодня, 12:57
Казахстан вернул 140 тонн зерна в Россию из-за отсутствия сопроводительных документов
Иллюстративное фото @Марат Абилов
140 тонн зерна возвращено в Российскую Федерацию из Казахстана из-за отсутствия сопроводительных документов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"За период c 28 по 29 декабря 2017 года в Костанайской и Северо-Казахстанской областях зафиксирован ввоз из Российской Федерации 560 тонн зерна на 28 грузовых автомашинах. Из которых 7 автотранспортных средств перевозящих зерно в объеме 140 тонн возвращены в Российскую Федерацию из-за отсутствия сопроводительных документов. По указанным фактам наложены административные взыскания на сумму свыше 205 тысяч тенге", - сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.

Отметим, что в приграничных с Российской Федерацией областях оперативные штабы и мобильные группы по мониторингу перемещения зерна, которые создало Министерство сельского хозяйства РК для обеспечения прозрачного закупа зерна у отечественных сельхозпроизводителей через АО "НК "Продкорпорация".
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ёж (Посетители) Сегодня, 19:59
Целина уже не дышит? Я было подумал, что наше же зерно по кругу ходит.
 
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  • Ёж
  • Mestnyi
 RRR (Посетители) Сегодня, 13:13
140 тонн-это чуть больше двух вагонов. В России огромный урожай в этом году и они демпенгуют на рынке. Казахстану своё зерно девать некуда. Все сгниет. Этот вброс(про возврат зерна), чтобы хоть как то успокоить народ.
 
 

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