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Затаившийся в самолете воробей сорвал рейс в США

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 15:13
Затаившийся в самолете воробей сорвал рейс в США
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Самолет американской авиакомпании Delta Air Lines был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт из-за обнаруженного в кабине пилота воробья. Об этом сообщает телеканал FOX5.

Птицу на борту авиалайнера, который должен был вылететь из Детройта в Атланту, заметили еще в аэропорту. Однако членам экипажа не удалось ее найти и поймать. В результате было решено поднять судно в воздух, однако спустя некоторое время воробья снова обнаружили в кабине пилота, и капитан принял решение вернуться в Детройт, чтобы не подвергать пассажиров риску.

Уже в аэропорту, после того как из самолета высадили всех пассажиров, птицу все-таки поймали и отпустили на волю.

Ранее в декабре самолет, направлявшийся из Лос-Анджелеса в Токио, развернули в воздухе из-за лишнего человека на борту. Работники авиакомпании All Nippon Airways обнаружили незарегистрированного пассажира на одном из мест экономкласса только спустя четыре часа с момента вылета. Выяснилось, что мужчина ошибся рейсом. Пилот решил вернуться в Лос-Анджелес и высадить его.
Источник: Lenta.ru
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