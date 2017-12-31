Плательщикам налогов за угнанные автомобили облегчили жизнь в Казахстане

Основанием для освобождения от уплаты налога за угнанное авто теперь станет расследуемое уголовное дело. Положения содержатся в новом Налоговом кодексе, подписанном Президентом Казахстана 25 декабря 2017 года. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил руководитель управления разъяснительной работы ДГД Алматы Зангар Шындали.



"Основанием для освобождения от уплаты налога на период розыска транспортного средства, числящегося угнанным и (или) похищенным у владельцев, являются сведения, подтверждающие факт (дату) возбуждения уголовного дела об угоне (похищении) транспортного средства, предоставляемые в налоговые органы уполномоченным государственным органом в сфере регистрации транспортных средств", - говорится в статье 493 нового Налогового кодекса.



"Ввести в действие Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый кодекс) с 1 января 2018 года", - отмечается в законе, предусматривающем сроки введения в действие нового кодекса.



Как известно, согласно предыдущей редакции Налогового кодекса основанием для освобождения от уплаты налога на период угона являлся документ о снятии с учета транспортного средства. "То есть исчисление налога на угнанный транспорт производилось до тех пор, пока транспорт не снимется с учета", - пояснил Шындали.



Теперь, по его словам, будет действовать новая редакция. "Основанием для освобождения от уплаты налога будет являться возбужденное дело об угоне, то есть со дня возбуждения дела, и возобновляется со дня прекращения такого дела", - сказал он.



По его словам, в данный момент уточняется, возможно ли применение этой статьи к автотранспорту, дела об угоне которого начали расследовать до 2018 года.



Напомним, как сообщалось ранее, алматинец до сих пор платит налоги за авто, угнанное 15 лет назад. В районном суде № 2 Алмалинского района Алматы было рассмотрено гражданское дело по иску к ДВД города об обжаловании отказа в снятии с регистрационного учета автотранспортного средства и устранении препятствий в осуществлении своих прав. Судом установлено, что за алматинцем зарегистрировано автотранспортное средство марки Toyota RAV4. Данное автотранспортное средство в 2002 году было похищено, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.



Однако, по данным суда, заявителем в уполномоченный регистрирующий орган не были предоставлены необходимые документы о снятии ограничения с автомашины, в связи с чем ему правомерно было отказано в снятии автомобиля с регистрационного учета. Решением суда в удовлетворении иска о снятии с регистрационного учета автотранспортного средства и устранении препятствии в осуществлении своих прав отказано. Решение вступило в законную силу.

