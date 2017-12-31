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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Telegram и Instagram заблокировали в Иране

Просмотров:113 Опубликовано: Сегодня, 19:45
Telegram и Instagram заблокировали в Иране
Массовая демонстрация в Тегеране, 30 декабря Фото: Ebrahim Noroozi / Associated Press
Иранские власти на фоне проходящих в стране массовых акций протеста заблокировали доступ к популярному в республике мессенджеру Telegram и фотосервису Instagram. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщило государственное телевидение Ирана, передает Associated Press.

По словам источника, это решение направлено на поддержание мира и обеспечение безопасности граждан. Он уточнил, что такие меры приняты по распоряжению Высшего совета национальной безопасности.

Создатель Telegram Павел Дуров написал в Twitter, что власти решили заблокировать мессенджер после отказа администрации проекта закрыть каналы мирных протестующих. Речь идет, в частности, о канале Sedaie Mardom, на который на момент написания материала подписаны более 800 тысяч пользователей.

Администрация соцсети Facebook, владеющей Instagram, пока не комментировала блокировку своего фотосервиса в Иране. Официальная позиция правительства Исламской Республики также еще неизвестна.

30 декабря сообщалось о локальных блокировках Telegram-каналов, популярных среди пользователей из Ирана. Так, администрация закрыла несколько пабликов, в одном из которых был опубликован рецепт приготовления коктейля Молотова.

Антиправительственные демонстрации в Иране начались в ночь на 28 декабря. Акции протеста, проходящие во многих городах страны, в том числе в Тегеране, сопровождаются столкновениями с силовиками и нападениями на государственные учреждения. По последним данным, в ходе манифестаций погибли два человека.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 21:08
Все ближе и ближе к нам.
Еще один звоночек звенит...
 
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  • Ёж
  • Mestnyi
 karl (Посетители) Сегодня, 19:48
Навальщина в Иране. Ф топку помоечные месенжеры.
 
 

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