Telegram и Instagram заблокировали в Иране

Массовая демонстрация в Тегеране, 30 декабря Фото: Ebrahim Noroozi / Associated Press
Иранские власти на фоне проходящих в стране массовых акций протеста заблокировали доступ к популярному в республике мессенджеру Telegram и фотосервису Instagram. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщило государственное телевидение Ирана, передает Associated Press.
По словам источника, это решение направлено на поддержание мира и обеспечение безопасности граждан. Он уточнил, что такие меры приняты по распоряжению Высшего совета национальной безопасности.
Создатель Telegram Павел Дуров написал в Twitter, что власти решили заблокировать мессенджер после отказа администрации проекта закрыть каналы мирных протестующих. Речь идет, в частности, о канале Sedaie Mardom, на который на момент написания материала подписаны более 800 тысяч пользователей.
Администрация соцсети Facebook, владеющей Instagram, пока не комментировала блокировку своего фотосервиса в Иране. Официальная позиция правительства Исламской Республики также еще неизвестна.
30 декабря сообщалось о локальных блокировках Telegram-каналов, популярных среди пользователей из Ирана. Так, администрация закрыла несколько пабликов, в одном из которых был опубликован рецепт приготовления коктейля Молотова.
Антиправительственные демонстрации в Иране начались в ночь на 28 декабря. Акции протеста, проходящие во многих городах страны, в том числе в Тегеране, сопровождаются столкновениями с силовиками и нападениями на государственные учреждения. По последним данным, в ходе манифестаций погибли два человека.
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